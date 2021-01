Detenidas, mil solicitudes de tarjetas del INAPAM en región de Coatzacoalcos

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), en Coatzacoalcos, seguirá sin realizar el trámite de la credencial por el contagio de Coronavirus, informó María del Pilar Urdabay Villaseca, titular del organismo.



Dijo que en el tiempo de la emergencia sanitaria han recibido más de mil solicitudes y están a la espera de que se reinicie el proceso.



“De corazón, les pedimos a los adultos mayores que tengan paciencia. ¿Qué se está haciendo? Únicamente estamos anotando a las personas en lista de espera para que cuando nuestras autoridades indiquen que se reactiva el programa, empezar a llamarles en el orden que se estuvieron anotando. Desde el año pasado no estamos tramitando credenciales porque no nos dan las tarjetas para tramitarlas”, comentó.



Precisó que los adultos mayores podrán volver a acudir a tramitar su credencial del INAPAM hasta que lo determinen las autoridades sanitarias.



Recordó que la credencial es vitalicia, es decir no tiene vigencia. Sin embargo, las personas que cumplen más de 60 años o extraviaron la identificación buscan contar con el plástico.



El número telefónico en el INAPAM es el 921 21 21312 y los días de atención son lunes, miércoles y viernes.