Detenidos en Orizaba por presuntamente atacar a policías se quedan en prisión preventiva

Las siete personas que fueron detenidas el pasado 30 de marzo en Orizaba quedaron en prisión preventiva de acuerdo con la decisión que tomó el juez de control durante la primera audiencia para legalizar su detención en el CERESO de Amatlán.



Fueron aproximadamente 12 horas las que duró la audiencia, ya que inició a las 10 de la mañana y concluyó hasta la medianoche, tiempo en el cual familiares de los siete que permanecen en prisión preventiva aguardaron frente al penal en espera de que sus parientes obtuvieran su libertad, lo que no ocurrió.



No obstante, los abogados defensores solicitaron y obtuvieron la duplicidad del término constitucional para presentar más pruebas en favor de sus clientes, por lo que habrá una audiencia más el 7 de abril.



Con esta decisión del juez, permanecen en prisión: Adriana Isabel “N”, de 22 años, oriunda de Atzacan; y los orizabeños Raúl “N”, de 19 años; José Rogelio “N”, 35; Gonzalo “N”, 64; Itzel Marceli, 20; Gabriel “N”, 20, y Erwin “N” de 19 años.



Sobre el menor de edad que también se encontraba detenido, Moisés “N”, pudo salir para seguir su proceso en libertad.



Como se recordará, estas personas fueron reportadas como desaparecidas el pasado 30 de marzo en Orizaba y al día siguiente se informó que no estaban desaparecidas sino detenidas.



Sin embargo, los familiares esperan se admitan las contradicciones que hay entre el momento en que dejaron de tener contacto con ellos y la versión que da la autoridad.