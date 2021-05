Detenidos por masacre de 12 personas en Las Choapas son inocentes, afirman

A cuatro meses de que fueran detenidas 11 personas en el Cerro de Nanchital, acusadas de ultrajes a la autoridad y por el homicidio de 12 personas en Las Choapas , su familiares llegaron a la plaza Lerdo de Xalapa para pedir audiencia con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y revisar el caso.Explicaron que los inculpados fueron sacados de su domicilio el pasado 24 de enero, durante un operativo de la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Policía Ministerial y, a decir de sus familiares, violentaron sus derechos humanos pues no se les mostró una orden de aprehensión."Fueron detenidos supuestamente por ultrajes a la autoridad, pero sabemos que fue con el fin de relacionarlos con el asesinato de 12 personas. Hemos estado queriendo dialogar con el Gobierno, pero el Gobernador no nos quiere recibir. No venimos a pelear, queremos platicar con las autoridades. La gente que se encuentra detenida es gente del campo", indicó Salvador García, familiar de uno de los detenidos.Explicó que los detenidos fueron señalados como parte de un presunto grupo de autodefensas, pero dijo, son campesinos y ganaderos."Son personas de trabajo, son campesinos y ganaderos y nada más. Lo único que hicieron fue detener personas injustamente para poderlas relacionar y poder justificar el mal trabajo de la Fiscalía, porque la Fiscalía tiene como objeto investigar más no detener de manera arbitraria".Además, mencionaron que al ser gente de escasos recursos, les es imposible acudir a visitarlos a las diferentes cárceles donde fueron llevados.Y es que informaron que las incursiones a otras viviendas se registraron de manera simultánea en los ejidos Vicente Guerrero, El Mulato, Cerro de Nanchital, Tronconada y Alto Uxpanapa.Cabe destacar que según las autoridades de Veracruz, el multihomicidio habría ocurrido por un conflicto entre ganaderos