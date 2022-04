Detenidos por ultrajes ya salen, asegura Poder Judicial; se defiende de críticas

La Magistrada Isabel Inés Romero Cruz, presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, afirmó que sí están liberando a acusados por el delito de ultrajes a la autoridad luego de la declaratoria de inconstitucionalidad que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).En entrevista afirmó que los jueces de control "ya están saliendo", indicando que, si bien al momento no tiene el número exacto de liberados, "ya se están llevando a cabo las audiencias”.Lo anterior pese a que abogados han evidenciado, incluso mediante videos de las audiencias, que autoridades jurisdiccionales están justificando la no publicación en la Gaceta Oficial del Estado de la declaratoria de inconstitucionalidad para mantener la prisión preventiva justificada, insistiendo que "ya tiene bastante tiempo" que han ido siendo liberados.Respecto a la posibilidad de que esta situación le genere una responsabilidad penal, afirmó que nunca se negó la liberación de las personas procesadas por este tipo penal.“Yo me siento tranquila; he hecho buen trabajo creo yo y no he hecho nada malo, me voy con la frente en alta el día que me vaya”, aseveró.Respecto a las críticas de abogados a su gestión añadió que seguirá trabajando de forma coordinada.En otro tema, respecto al déficit financiero que atravesaba la institución señaló que a la fecha no tienen problemas económicos debido a las ampliaciones de presupuesto que aprobó el Congreso del Estado, descartando solicitar recursos extras para el actual ejercicio.“Ya estamos bien gracias a dios, estamos trabajando”, insistió.Igualmente reconoció a los legisladores veracruzanos tras otorgarle este martes la dispensa de Ley para continuar en el cargo."Hasta noviembre gracias a Dios para terminar el trabajo que Veracruz me encomendó", dijo.Cabe destacar que Romero cumple 70 años el 19 de abril y de acuerdo con lo establecido por la propia Constitución Política de Veracruz en el artículo 59, debe ser retirada de manera forzosa del cargo por haber alcanzado la edad límite para el desempeño.