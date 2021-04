Determinación de SCJN exhibe lo que hacen mal los legisladores: Colegio de Abogados

Lo determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en referencia al caso Mixtla de Altamirano, es el resultado de lo que se hace mal por parte de los legisladores, indicó el secretario del Colegio de Abogados de Orizaba Altas Montañas, Juan Oropeza Flores.



"Esto es el resultado de lo que se hace mal, de lo que realmente no se respeta. Existe una Constitución Local, leyes y la realidad es que si no se hacen las cosas conforme a derecho hay consecuencias".



Y es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que el Congreso del Estado restituya a los integrantes del Cabildo con ello desaparecer el Concejo Municipal.



En este sentido indicó el entrevistado que la SCJN resolvió echar abajo el Concejo Municipal de Mixtla de Altamirano basándose en el derecho. "Este concejo fue creado por instrucciones del Congreso Local y eso es una situación que ha venido sucediendo porque no sé respeta la ley".



Apuntó que los diputados deben recordar que la ley no se puede acatar a caprichos, pero más allá que situaciones como estas no deberían de estar pasando en Veracruz. "Y la pregunta es ¿Qué el Congreso Local no tiene asesores legales? ¿Qué el Congreso Local no puede preguntarle alguien que sepa de Derecho para que les digan en que están mal y que si actúan de tal o cual manera vendrán consecuencias como las que estamos viendo?".



El litigante recordó que también se cayó la Reforma Electoral y si siguen haciendo mala interpretación de la ley, continuarán evidenciándose los errores de los legisladores.