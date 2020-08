Detiene SEV proceso de cambios de adscripción de docentes por inconformidades

Derivado de las inconformidades e incertidumbre de los agremiados a la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) detuvo el proceso de cambios de centros de trabajo del año lectivo 2020-2021 aplazándose la fecha de término hasta el 14 de agosto del año en curso.



Esto lo informó Lázaro Medina Barragán, secretario general de la Sección 32 del SNTE, quien dijo que al conocer el problema que estaba ocasionando, como el hecho de solicitarse la realización anticipada de los cambios internos de zona a los procesos de cambio de centro de trabajo; muchos de los agremiados pese a haber solicitado su inscripción al concurso habían quedado fuera.



Además, indicó no fueron publicados todos los centros de trabajo a los que era posible cambiarse conforme a derecho de los trabajadores; la restricción establecida de hacer cambios de zona económica y se solicitó más tiempo para requerir las liberaciones y no adeudos de los que participaron en el proceso.



Luego de las negociaciones sostenidas con los funcionarios de la SEV, dijo que se acordó detener el proceso para atender las inconformidades de la Sección 32 del SNTE.



De las 1,498 solicitudes de todos los niveles educativos, se logró que se incrementaran 449 más y la SEV se comprometió a enviar un aviso a aquellos que han sido agregados a la lista de prelación, explicándoles que lugar ocuparán, añadió.



Señaló que de los 1,498 agremiados tienen como plazo para la entrega de su liberación y no adeudo, hasta un día antes de ser citados para que selecciones el lugar al que deseen cambiarse y los 449 que se agregaron, tendrían como plazo el viernes 31 de julio para entregar su oficio de liberación y no adeudo, y serán agregados a partir del último de la primera prelación que ya se había publicado, para evitar malas interpretaciones de quienes ya saben qué lugar ocupan en el listado.



Dio a conocer también que se los espacios para realizar los cambios; 71 en primarias y 20 de preescolar, así como, 5 de educación indígena, los espacios de Orizaba de Educación Física y de Telesecundaria.



Se realizarán los cambios del tabulador II al tabulador III y viceversa, para éste último será necesario que el trabajador acepte por escrito estar consciente de las afectaciones económicas (aunque pocas) que pudiera tener; además, no deberá contar con ningún programa, ni carrera magisterial ni el programa de incentivos en la función (K1), abundó.



“Como resultado de los dos acuerdos anteriores se volverá a consultar a los agremiados que ya seleccionaron un lugar para cambiarse, sí desean conservarlo o sí les interesa alguno de los lugares que se agregaron o sí desean escoger un lugar ubicado en un tabulador diferente al suyo (siempre y cuando no cuente con algún programa de incentivos o carrera magisterial. Considerando que, en caso de seleccionar otro lugar, dejarán vacante el que habían escogido y éste se agregará a la lista de lugares para seleccionar”, subrayó.



De igual manera, señaló que se consultará a los compañeros que hubieran abandonado el proceso, sí les interesa alguno de los lugares agregados o algún cambio a una zona económica diferente a la suya (siempre y cuando cumplan con el requisito establecido).



Para los niveles de secundarias generales y secundarias técnicas, debido a la situación que presentan y a la dificultad que plantea el movimiento pro H/S/M realizarán sus cambios por transferencia.



En el caso de los de Educación Física, ante el problema que implica los cambios por H/S/M realizará sus cambios de manera combinada mediante el proceso ya establecido y por transferencia.



Finalmente, dijo que el proceso será reinstaurado el próximo lunes 3 de agosto y ante las medidas de contingencias se establecerán seis salas únicamente para el sistema federal, aplazándose la fecha de término de este proceso para el 14 de agosto del 2020.



“De manera simultánea a este proceso de cambios, se podrán realizar movimientos por permuta, por problemas de inseguridad, por enfermedad, por transferencia y por necesidad del servicio”, concluyó.