La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través de la Dirección General de Transporte del Estado (DGTE), aseguró un vehículo Toyota Yaris, placas XZM449A, de la plataforma Uber y detuvo al conductor Edwin “N”, por prestar un servicio de transporte no concesionado, en la ciudad de Veracruz.De acuerdo con la normatividad vigente, en la entidad no se encuentran autorizadas las operaciones de las plataformas digitales de transporte, por lo cual no cuentan con permisos para operar y circular en el Estado.El conductor fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), mientras que la unidad vehicular fue trasladada al corralón.