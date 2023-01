Detienen a 10 por ataque a Ciro Gómez Leyva

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que hubo 12 cateos simultáneos en los que detuvieron a 10 personas por el ataque al periodista Ciro Gómez Leyva.“Reitero, no habrá impunidad”, escribió la mandataria capitalina en redes sociales.Cabe mencionar que los cateos fueron realizados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia y en apoyo con Centro Nacional de Inteligencia.Apenas en su mañanera del lunes 9 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a las autoridades de la Ciudad de México a no dejar en caso del ataque al periodista.“Estamos, también ahí en el caso de la ciudad, en la Fiscalía, estamos pidiendo que se informe sobre el atentado a Ciro Gómez Leyva. No se nos va a olvidar eso, se tiene que seguir investigando. Y lo digo también porque quienes más nos ayudan son los ciudadanos, es la gente, siempre y, si tienen información, que nos ayuden para que salgamos todos adelante y nos cuidamos, y que haya tranquilidad, haya paz en nuestro país”, dijo López Obrador.