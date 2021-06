Detienen a candidato de Todos por Veracruz a la Alcaldía de Santiago Tuxtla

Elementos de la Policía Estatal detuvieron al candidato a la alcaldía de Santiago Tuxtla, por el partido de Todos Por Veracruz, Elías “N”, con un millón de pesos que acababa de retirar de una institución Bancaria y a tres personas mas que lo acompañaban con armas de fuego.



Aunque las autoridades policiacas no han querido dar información al respecto, se logró saber que la detención ocurrió afuera del banco HSBC ubicado en el centro de San Andrés Tuxtla.



Se dio a conocer que se recibió un reporte de que al menos tres personas sospechosas se encontraban afuera del citado banco, por lo que elementos de la Policía Estatal se trasladaron al sitio y ubicaron a los tres individuos a quienes se revisó y se les encontró en poder de tres armas cortas, por lo que se procedió a su arresto.



Elía “N” al salir del banco se acercó a los policías y se identificó, indicando que eran personas que los acompañaban, ya que vino a sacar dinero del banco y que temía que lo pudieran asaltar.



Esta persona también fue revisada y en un maletín le encontraron un millón de pesos por lo que fue también detenido para que acreditara la procedencia del dinero, esto a pesar que acababa de retirarlo del banco.



Mas tarde los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía Regional pero a los abogados no les permitieron el paso, situación que llevó a que un grupo de simpatizantes de Santiago Tuxtla arribaran a la Unidad Integral de Procuración de Justicia para bloquear la calle por varios minutos.



Hasta el momento el candidato por Todos por Veracruz, se encuentra declarando en torno a lo sucedido.



Otra versión apuntaba a que el abanderado de ese partido político estatal circulaba a bordo de un vehículo particular cuando fue detenido en poder de esa candidad de recursos que presuntamente sería utilizado para la compra de votos en ese municipio.