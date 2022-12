Este martes, un conductor particular que ofrecía servicio de transporte vía aplicación fue detenido por la Dirección de Tránsito cuando circulaba por el Malecón.Se trató de un joven que conducía un auto Mazda color blanco. El operativo se llevó a cabo sobre paseo Insurgentes Veracruzanos, casi esquina con la avenida 16 de Septiembre de la colonia Faros, donde participaron elementos de la Dirección General de Transporte Público adscrita a la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.Los oficiales interceptaron al vehículo particular y le cerraron el paso para evitar que escapara. Aunque el conductor mostró sus papeles, fue arrestado y su auto asegurado.La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ha informado en reiteradas ocasiones que las plataformas digitales de transporte público no cuentan con permisos para operar en el estado de Veracruz.