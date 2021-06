Detienen a ex futbolista de los Tiburones Rojos por intentar acuchillar a su vecina

Los detectives de la Policía Ministerial de Boca del Río por una investigación por el delito de lesiones dolosas, aseguraron al ex futbolista argentino, Jorge Alberto “N” debido al delito de lesiones dolosas.



Los agentes realizaban actos de investigación en un exclusivo fraccionamiento de Boca del Río cuando se percataron que el exestrella de los Tiburones Rojos de Veracruz discutía con sus vecinos.



El ex futbolista intentó acuchillar a una de sus vecinas en complejo departamental de Playa de Oro. La agraviada de 41 años de edad se disponía a salir en su automóvil para realizar asuntos personales.



En el estacionamiento, fue amagada por el ex jugador y con un cuchillo habría intentado agredirla.



La víctima ya lo había denunciado semanas atrás y mantenía medidas de seguridad.



Se supo que Jorge 'N' enfrentó a los investigadores con el mismo cuchillo por lo que tuvieron que usar la fuerza para someterlo.



El sujeto fue asegurado en flagrancia y trasladado a los separos de la corporación de la Ministerial de Boca del Río, después quedó a disposición del Fiscal Primero, dándose entrada a la Carpeta de Investigación 724/2021 y, en las próximas horas se determinará su situación jurídica.



Jorge Alberto “N” enfrenta una denuncia ante la Fiscalía Quinta Especializada, en la Carpeta de Investigación 1858/2021 porque agredió a sus vecinas en el Fraccionamiento Corsario, en Boca del Río.



Sabrina Mariana “N”, indicó ante la autoridad que hace seis meses han sido víctimas de abusos y maltratos del ex futbolista.



El último incidente fue a una mujer de la tercera edad que fue golpeada por Jorge Comas.