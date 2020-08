Detienen a hombre que presuntamente agredió sexualmente a un perro, en Cosoleacaque

Un sujeto fue detenido por vecinos del fraccionamiento Los Mangos en Cosoleacaque y presentado ante autoridades de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Contra los Animales (FEDAYCA), luego de haber sido señalado de violar a un perro macho criollo.



El animal conocido como “Rocko”, fue ultrajado con un objeto en el colon, lo que le provocó laceraciones alrededor, y problemas en su mucosa intestinal, confirmó Jaime Takami, Médico Veterinario Zootecnista de Comunidad en Pro de los Animales de la Calle (Cepac).



“Sí hubo un material (objeto), algo que hizo que se rompiera la mucosa intestinal, no te puedo decir que fue un pene, porque yo no vi, medicamente te tengo que decir que fue algo que le introdujeron”, manifestó.



Rocko es un perro de 8 años aproximadamente que ya no tiene colmillos ni dientes, y de acuerdo con el diagnóstico del veterinario, se va recuperar de la mucosa intestinal, pero quedará marcado del ano.



Indicó que el hombre acusado de la acción debe ser procesado por maltrato animal.



Reveló que al detenido le encontraron en su celular fotografías de menores de edad y mujeres del fraccionamiento donde fue detenido.



Incluso mencionó que las autoridades tendrían en su poder videos del mismo teléfono donde se observa cuando él viola al perro y el animal a él.



“El mismo filmó que está violando al perro y además filmó cuando lo está penetrando el perro”, dijo.



Lamentó que este tipo de casos se sigan presentando y consideró que Rocko no fue violado recientemente, si no que lleva mucho tiempo siendo maltratado de esta forma.



El zootecnista fue designado por la FEDAYCA como perito veterinario forense en este caso, junto con la directora de CEPAC, Carolina Castañeda, quienes fueron notificados y apoyaron en la atención de Rocko, además de integrar un expediente sobre su maltrato.