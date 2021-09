Detienen a la exdiputada federal por Tihuatlán, Azucena "N", por homicidio 

El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Sergio Cadena Martínez, pidió al Gobierno de Veracruz cesar el “linchamiento político” en contra de quienes critican la manera en que se conduce el Estado y los nulos resultados.



Lo anterior tras confirmar la detención de la ex diputada Federal, Norma Azucena "N", la tarde de este jueves en el norte de la Entidad, y su traslado a los juzgados de Pacho Viejo, en Coatepec.



“Nosotros queremos que cese el linchamiento político contra aquellos que critican al Gobierno de Cuitláhuac García, por ella fue criticado de los nulos resultados del Gobierno y no queremos pensar que el Gobernador, a todo aquel que critica su mal desempeño, lo quiera callar de esa manera”, manifestó en entrevista telefónica.



Cadena Martínez reiteró que la manera en que actúa el Ejecutivo, “nos lleva a pensar de esa manera, lamentamos mucho lo que está ocurriendo en Veracruz, que atrapen a los verdaderos delincuentes”.



Dijo no tener información oficial sobre la aprehensión de la ex legisladora, sino que ya hay abogados que se movilizaron para conocer detalles de la carpeta de investigación o la averiguación previa y los delitos que se le imputan.



“Nosotros vamos a ser respetuosos a llevar su proceso, pero la verdad que sí nos desconcierta esa situación, apenas hace unas horas acaba de dejar su encargo como diputada federal y ahora esta noticia”, puntualizó.



Expuso que una persona cercana a ella le comunicó de la detención, aunque precisó que desconocía la hora y en qué lugar del norte del Estado, si Poza Rica o Tihuatlán, ocurrió el hecho y si fue en su domicilio.



“No tenemos entendido que a ella se le hubiese llamado a declarar o alguna cuestión de ese tipo, ella estaba tranquila, por eso la aprehendieron haciendo sus actividades normales de ciudadana”, reiteró el líder del “sol azteca” en Veracruz.



Finalmente comenzó que este viernes ofrecerán una conferencia de prensa para fijar un posicionamiento como partido de lo sucedido con la ex integrante del Congreso de la Unión.



Además de Azucena "N", trascendió la detención de Ethel Margarita mejor conocida como “Magui”, quien era asistente personal del ex alcalde de Tihuatlán, Gregorio “N”, actualmente preso en Oaxaca, aparentemente por disturbios durante las manifestaciones públicas en respaldo al también detenido Rogelio “N”, ex secretario de Gobierno en bienio de Miguel Ángel Yunes Linares.