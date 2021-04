Detienen a menor y a una joven que intentaron entrar a Six Flags con subametralladora

Un menor de edad y una joven que pretendían ingresar con un arma de fuego al parque de diversiones Six Flags en la alcaldía Tlalpan, fueron detenidos por Personal de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.



Según informó la dependencia, personal de seguridad privada encargado del lugar de juegos mecánicos pidió apoyo de elementos capitalinos para detener a un menor de 17 años de edad, quien llevaba consigo un arma de fuego tipo subametralladora y 28 cartuchos útiles.



La SSC señaló que el menor iba en compañía de una joven de 20 años, cuando intentaban ingresar al parque.



Agregó que debido a que ninguno contaba con la documentación correspondiente para comprobar la legal propiedad y portación del arma de fuego, ambos jóvenes fueron detenidos y presentados ante el agente del Ministerio Público correspondiente quien determinará su situación jurídica.



Ante estos hechos, el parque de diversiones no ha emitido alguna postura sobre los menores que fueron detenidos al pasar por los arcos metálicos del parque.



Abre sus puertas tras cierre por COVID-19



Six Flags México ha abierto sus puertas nuevamente y se encuentra operando desde el pasado 18 de marzo, tras meses de permanecer cerrado por la contingencia de COVID-19.



El parque de diversiones más popular de Ciudad de México ha implementado medidas sanitarias para controlar el aforo y mantener a sus visitantes seguros. Además, ofrece descuentos de reapertura.



Como parte de las medidas sanitarias, Six Flags México solicita que los visitantes acudan con cubrebocas y que pasen el control de temperatura implementado en el parque. Desde el parque de diversiones aseguran que los juegos mecánicos, así como los baños, áreas comunes y vestidores se desinfectan constantemente.