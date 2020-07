Detienen a mujer señalada de asesinar a su esposo, en Veracruz puerto

Los Agentes de la Ministerial detuvieron a Sugey G.S., de 35 años de edad, imputada del delito de homicidio de su ex pareja, hace dos años septiembre del 2018, en la unidad habitacional El Coyol sección 5 en el puerto de Veracruz. Ella fue capturada en la colonia México en esta misma ciudad.



La orden de aprehensión fue ejecutada en la avenida Revillagigedo y Constitución la noche del martes mediante datos y fotografías.



Sugey .S., de 35 años de edad, caminaba sobre Revillagigedo y los agentes lo interceptaron haciéndole saber del mandato judicial en su contra, bajo el proceso penal 445/2019.



En la carpeta de investigación se refiere que la imputada y Francisco M.P., de 22 años de edad, se fueron a vivir en un departamento, ubicado en la planta alta, justo arriba de donde vivía el padre de Francisco, ubicada en la calle 13, entre Laguna de Altamira y Laguna La Ilusión de la citada zona habitacional.



Sin embargo, las peleas entre la pareja llevaron a que el ahora finado se fuera a vivir con su papá de nueva cuenta.



Pero el 1 de septiembre del 2018, dos meses de haberse dejado, la mujer estuvo tomando con dos sujetos y fue a buscar a Francisco M.P., bajo los efectos de las bebidas embriagantes para hablar, pero el ahora occiso se negó y se regresó a casa de su padre.



Ella rompió el vidrio de la ventana de dicho domicilio y, fue con sus amigos, para decir que le había pegado Francisco M.P.



Esa fue la razón para que golpearon y apuñalaron, escondiendo el cuerpo en el departamento de ella, atado a una silla de ruedas y encerrado en la vivienda. La mujer huyó con los dos cómplices y se perdió para no ser detenida.



El padre del occiso comenzó a buscar a su hijo y no daba con su paradero y al ir al departamento de la mujer, se percató de rastros de sangre y olores fétidos del interior, deduciendo que su hijo estaba adentro, ya sin vida.



Al sitio arribaron elementos de la Policía Naval a tomar conocimiento, pero su falta de experiencia entorpeció la prontitud para poder abrir el inmueble y sacar el cuerpo que era visible.



Fue hasta el martes 4 de septiembre de 2018 cuando la Policía Ministerial, bajo una orden judicial de cateo, pudo ingresar con personal de Servicios Periciales para sacar el cadáver y trasladarlo al Forense.



Ahora la mujer deberá ser presentada ante el juez de control para que le legalice su detención por este atroz crimen y le den prisión preventiva.