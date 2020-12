Detienen a supuestas autodefensas que bloqueaban la Veracruz-Cardel

El líder de las presuntas autodefensas que operan en Veracruz, David "N", en un audio que mandó por WhatsApp a su gente cercana tres horas después de su detención la madrugada de este domingo, afirmó que supuestamente buscan ligarlo a una extorsión.



Este mismo día, por esta detención, las llamadas autodefensas bloquearon la carretera Veracruz-Cardel y amenazaban con tomar la carretera libre Veracruz-Xalapa, a la altura de la colonia Las Bajadas, así como bloquear Boca del Río.



Sin embargo, el equipo antimotines de la Secretaría de Seguridad dispersó la manifestación y detuvo a 3 personas.



“Los señores están obligándome a que yo acepte una extorsión y un intento de soborno de supuestamente el compañero que está conmigo, que se llama Iván 'N', el cual según ellos les ofreció 30 mil pesos, cosa que el compañero no trae, estoy seguro, que ni 200 pesos, pues hasta la última vez me pidió para un cigarro”, acusó David "N" en el audio difundido.



Asimismo, confirma que viajaba en un vehículo procedente de Michoacán, junto a otros 3 compañeros, después de que habrían ido al evento luctuoso de José Manuel Míreles, quien fuera conocido como líder nacional del movimiento de autodefensas en el país.



“Traigo notas de todas las casetas que pagamos, veníamos entrando a la ciudad y me detuvo una patrulla, los policías me revisaron todo y no encontraron nada, me trajeron diciendo que el Delegado quería platicar con nosotros y ellos se trajeron manejando mi carro. Yo accedí por darles la atención, accedí a subirme a la patrulla, y es la hora, tiene 3 horas que estoy privado de mi libertad”, comunicó David "N", a quien los autodefensas llaman "General".



La última información es que sería trasladado de las instalaciones del C5, en Boca del Río, hacia la Fiscalía en la ciudad de Veracruz.



“Lo quieren inculpar de algún delito o algo, porque lo que me dijeron aquí es que lo hicieron detonar un arma aquí mismo”, mencionó Misael Rodríguez, coordinador de David "N", quien se encontraba a las afueras de las instalaciones a cargo de la SSP Veracruz.