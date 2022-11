Detienen al ex director de gobernación de Ixtaczoquitlán

A poco más de tres años de que estuviera prófugo, fue detenido el ex director de Gobernación de Ixtaczoquitlán, Octavio Alejandro P. R., acusado de su implicación en la desaparición de tres personas.A pesar de que las autoridades no han aclarado en dónde fue detenido, se conoció que fue el 9 de noviembre cuando se realizó un operativo en el municipio de Huatusco, donde se dice que tenía su domicilio el ex funcionario. Al percatarse salió huyendo a bordo de un vehículo, sin embargo fue interceptado antes de llegar a la caseta de Cuitláhuac e ignoró la orden de detenerse, por lo que los elementos policiacos le dispararon.Debido a que resultó herido, tuvo que ser internado en el Hospital General Yanga, a pesar de lo cual se le detuvo con base en la orden de aprehensión 2580/2021, emitida por un juez el pasado 31 de agosto.