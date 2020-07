Detienen al exdiputado Erik Iván “N”, acusado de “robarse cadáver”

Aunque recientemente se informó que había logrado un amparo contra su detención , el exdiputado local Erik Iván “N” fue detenido este viernes por la Fiscalía de Veracruz.El exlegislador independiente, quien llegó al cargo por el PT pero se unió a parte de la bancada del PAN en la actual LXV Legislatura, es investigado por ejercicio indebido del servicio público, desobediencia, abuso de autoridad y resistencia de particulares.Erik Iván “N”, cabe recordar, fue desaforado el 29 de diciembre de 2019, luego de que alentó a un grupo de personas a llevarse el cadáver de Delfino Aguilar, fallecido por atropellamiento, de una clínica en Alto Lucero hacia la casa de sus familiares.Según se reportó, este día se ejecutó una orden de aprehensión en su contra cuando llegó a audiencia a los juzgados de Pacho Viejo, en Coatepec.Sobre este caso, circuló un video en redes sociales en donde el entonces Diputado aparecía diciendo que a “la fiscala (Verónica Hernández) me la como en tacos”, insultándola en varias ocasiones por no atender sus exigencias.Apenas este jueves 16 de julio, el exdiputado difundió un video en redes sociales en el que pidió disculpas por lo sucedido, negando haber participado en el traslado o haberse robado el cuerpo, pues en su opinión él dio apoyo moral como amigo, vecino y diputado, de ahí que no cometió conducta alguna al margen de la Ley o que lo avergüence.“Por cuanto hace al video en donde digo una frase poco afortunada, quiero aclarar que yo estaba tratando de ayudar a la familia pero los ánimos se fueron calentando y como ya los habían tratado muy mal, no podía permitir aquella falta de sensibilidad humana para los dolientes; me molesté, como se dice, me calenté (…)”.“Me exalté y al calor del momento me expresé de una forma típica de nosotros los alteños diciendo ‘a la Fiscal me la como en tacos’; esto en ningún momento fue con la intención de agredir ni ofender, fue parte de la situación límite y de las costumbres que tenemos”.