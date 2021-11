Detienen en Coatzacoalcos a 12 presuntos extorsionadores en 10 días

Víctor Ulises Osorio Soler, director de la Policía Municipal, dijo que en un lapso de 10 días han sido detenidos 12 extorsionadores en Coatzacoalcos. El funcionario afirmó que ese tipo de detenciones se logra con apoyo de la ciudadanía y/o las víctimas que hacen la denuncia correspondiente.Explicó que para estos problemas en específico, la Policía Municipal cuenta con un grupo antiextorsión que aplica estrategias concretas y desmantela a las bandas dedicadas a este delito. Aunque enfatizó la importancia que hay en denunciar.“Necesitamos la ayuda de los ciudadanos, que nos hagan saber que los están extorsionando, no detenerlos quizás en flagrancia, actuar de manera inteligente, establecer vigilancia y detenerlos a partir de un trabajo de inteligencia”, detalló.Apenas el martes 2 de noviembre fueron detenidos en el Malecón dos individuos, después de una persecución, por ser presuntos extorsionadores; habían sido denunciados por dispararle a un comerciante de frutas en la colonia El Tesoro.Osorio Soler afirmó que en esta temporada se aplica un operativo especial que concluirá a principios de enero, fechas en las que aumenta la actividad comercial. En el operativo se incluyen las acciones del Buen Fin que iniciará el próximo 10 de noviembre.“Con respecto a la distribución por el Buen Fin es la misma de noviembre y diciembre. Ya tenemos personal pie a tierra en plazas, en bancos que esos no los hemos dejado. No ha habido eventos en bancos, aparte en (la zona) centro, en los lugares donde más compra la gente. (Hay) policías en las esquinas vigilando que todas las actividades comerciales se lleven en orden”, concluyó.