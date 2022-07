Detienen en Las Vigas a hombre acusado de haber asesinado a su exnovia

Elementos de la Policía Ministerial de la Delegación Xalapa cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Jesús “N” por los presuntos delitos de desaparición y feminicidio en agravio de su exnovia, en el municipio de Las Vigas.De acuerdo con las investigaciones, los hechos sucedieron el día 13 de marzo del año en curso luego que la joven E.C.M. saliera de su casa de la localidad de Dos Veredas del municipio de Las Vigas, en compañía de su exnovio, el ahora detenido Jesús “N”, con rumbo desconocido y ya no se supo más de ella.Familiares de la joven, al no encontrarla y no saber nada de ella, decidieron acudir a denunciar la desaparición.Luego de 23 días de su desaparición, el día 4 de abril fue encontrado el cuerpo de la joven en el lugar conocido como “La Barranca" de la localidad de Manzanillo, hasta donde acudió personal de la Fiscalía a tomar conocimiento del hallazgo del cadáver, iniciando la investigación.Como resultado de las investigaciones, la Fiscalía solicitó al Juez de Control de la sala de Juicios Orales de Pacho Viejo emitir una orden de aprehensión en contra de Jesús “N”, por los delitos de Feminicidio y Desaparición Cometida por Particulares, en agravio de E.C.M.El jueves por la noche, elementos del grupo de homicidios de la Policía Ministerial delegación Xalapa ejecutaron la orden de aprehensión contra Jesús “N”, vecino de la comunidad de Manzanillo, municipio de Las Vigas, de ocupación ayudante de camionero, para luego ser puesto a disposición del juez de control de la Sala de Juicios Orales de Pacho Viejo, para que responda por las acusaciones.