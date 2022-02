Detienen ministeriales a homicida de la colonia Carolino Anaya, en Xalapa

Agentes del grupo de Homicidios de la Policía Ministerial delegación Xalapa, esclarecieron el asesinato de un joven en la colonia Carolino Anaya, ocurrido el pasado 20 de enero del presente año con la captura del homicida.Contando con una orden de un Juez, Agentes del grupo de Homicidios de la Policía Ministerial, de la delegación Xalapa, detuvieron en la colonia Carolino Anaya a José Luis O.H., de 22 años de edad, originario de Naolinco y con domicilio en la calle Río Consolapa número 414 de la colonia Carolino Anaya, desempleado.El ahora detenido es acusado de haber cometido el delito de homicidio doloso calificado, en agravio de quien en vida se llamó Francisco M.H.Este crimen sucedió cerca de las 15:00 horas del pasado 10 de enero del presente años cuando Francisco caminaba por la calle Río Consolapa con dirección a su casa.Cuando llegaba a la esquina con la calle Río Tecolutla, fue interceptado por José Luis O.H., quien sin motivo alguno comenzó a insultarlo y luego se le fue a los golpes.Fue en ese momento que Francisco M.H., fue herido a puñaladas por José Luis O.H.Como pudo Francisco M.H., logró liberarse de su agresor y corrió a refugiarse a la casa de su abuela ubicada a unos metros de los hechos donde pidió que lo ayudaran.Cuando Francisco M.H., estaba siendo auxiliado por sus familiares falleció a causa de las graves heridas que presentaba en el cuerpo.Francisco M.H., logró decir quien habían sido se agresor, además de que varias personas fueron testigos de los hechos.José Luis O.H., fue presentado ante el Juez de control, quien legalizó su detención y posteriormente fue trasladado al Penal de Pacho Viejo, para enfrentar su proceso.