La tarde-noche de este martes, empleados de Chedraui, en Acayucan, se manifestaron en la tienda y en las oficinas Fiscalía General del Estado para exigir la liberación de una compañera de trabajo detenida por presuntamente robar 40 mil pesos.Según se informó, Guadalupe “N”, quien se encontraba en su segunda semana de capacitación de supervisora tras 4 años de laborar en la empresa, el día 11 de julio, recibió una supuesta llamada de las “oficinas centrales” para pedirle un depósito por el presunto adeudo de un paquete.Al recibir las indicaciones tal cual se realizan en la empresa, no desconfío, por lo que realizó el movimiento bancario, sin embargo, al finalizar el día, le noticiaron que hacían un faltante de 40 mil pesos en la caja de servicio al cliente en la que se realizó la operación.Según sus compañeros, bajo engaños le hicieron firmar la renuncia, argumentando que no procederían contra ella, sin embargo, este mismo lunes fue detenida y enviada a los separos de la Fuerza Civil de Acayucan.Este martes, compañera y compañeros del área de caja, decidieron manifestarse para exigir la liberación de la mujer, afirmando que es “incapaz de haber robado” y que pudo haber sido victima de un fraude de alguien que conoce el manejo de la empresa.Hasta la noche de este martes, la joven no había sido puesta a disposición de las autoridades por el señalamiento de robo.