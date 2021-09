Deuda bancaria de largo plazo no aumentará para 2024: Lima Franco

Si bien la deuda bancaria de largo plazo de Veracruz para 2024 sería la misma que tenía en 2018, conforme la proyección que tiene el área a su cargo, el secretario de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco, destacó que con ello se cumple la promesa del gobernador Cuitláhuac García Jiménez de no incrementarla y además, la deuda total del Estado sí tendrá una disminución.



En entrevista, el funcionario estatal encargado de las finanzas estatales detalló que dicha deuda bancaria de largo plazo al inicio de la administración actual era de casi 41 mil 881 millones de pesos y si se mantenía la actual estructura de pagos de capital, implicaría que para el cierre disminuyera a 39 mil 872 millones de pesos.



Por ello, se decidió que los 2 mil mdp con los que se iba a reducir esa deuda bancaria de largo plazo se aprovecharían para aumentar la inversión pública y así abatir los niveles de pobreza en la entidad.



“Es decir, la misma deuda bancaria de largo plazo de 2018 va a ser la deuda en 2024; sin embargo, inyectamos 2 mil millones de pesos para inversión pública, que son los que se están usando para dotar de mayor infraestructura educativa, de salud, carretera, elementos importantes para ir reduciendo los niveles de pobreza del Estado”, aseveró Lima Franco.



Además, destacó que el Gobierno de García Jiménez sería el primero en muchos años que no aumentaría la deuda bancaria de largo plazo sino que la mantendría.



“Y lo que es la deuda total, lo que habíamos mencionado que traíamos un total de 59 mil millones en 2018, hoy en día, al corte de junio de 2021, tenemos un deuda de 53 mil millones de pesos. Esta deuda es la suma de todas: la deuda bancaria de largo plazo, la de corto plazo y los temas de proveedores, contratistas e instituciones”, puntualizó.



Aunque la deuda bancaria con las instituciones financieras se mantendrá en los mismos números de hace tres años, reiteró que la deuda total sí disminuirá, sin deteriorar las finanzas públicas de Veracruz.



“Se reactiva la economía y se cumple el compromiso de no aumentar la deuda que ha mencionado el Gobierno del Estado”, concluyó.