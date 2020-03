Deuda de Veracruz con ISSSTE nació con Fidel y creció con Duarte y Yunes

La deuda del Gobierno del Estado con el ISSSTE, que a la fecha asciende a 12 mil 415.2 millones de pesos, comenzó a generarse desde finales del gobierno de Fidel Herrera Beltrán y se fue incrementando en las administraciones de Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes Linares.



Lo anterior lo señaló el delegado de los programas federales en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien subrayó que además de buscar la forma de pagar a este Instituto también se debe de proceder en contra de los responsables del desvío de ese dinero y recuperarlo.



Cabe señalar que la Secretaría de la Función Pública (SFP) reportó que, al mes de junio de 2019, las entidades federativas cuyos trabajadores están afiliados al ISSSTE, retuvieron y no enteraron las cuotas obrero-patronales por un monto acumulado de 50 mil 137.8 millones de pesos en el país.



Ante esta situación, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el director general Luis Antonio Ramírez Pineda señalaron que existe la posibilidad de crear convenios con los Estados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para ir solventando dichos pendientes



Al respecto, el Delegado reconoció que por ahora no tiene más información que la que difundió el Presidente de la República, sin embargo, en su opinión se debe recordar quiénes son los responsables del desvío de ese dinero.



“Es una deuda que no fue generada por este Gobierno estatal (de Cuitláhuac García Jiménez); viene de administraciones anteriores, yo siempre he señalado que de los 14 años previos a este gobierno nos dejaron problemas y entre estos una gran deuda al ISSSTE”, refirió.



Detalló que cuenta con información de que la retención de cuotas no reportadas en el ISSSTE inició desde el sexenio de Fidel Herrera, administración que dejó otros problemas de endeudamiento, tal es el caso del Fondo para Desastres Naturales (FONDEN) y con el Instituto de Vivienda, en los que Veracruz fue vetado de los apoyos federales.



“Veracruz ha tenido que hacer trabajos especiales para apertura y poder tener recursos de la Federación porque dejaron el Estado en bancarrota y con problemas en varias áreas federales”.



Subrayó que instancias fiscalizadoras continúan en etapa de revisión de estos pendientes, pues el objetivo primordial es recuperar los recursos por el bien de los ciudadanos.



“Se siguen revisando los temas, cuando menos por parte de la Federación (…); todo lo que es en materia de algún acto delictivo o un tema administrativo la Federación está dando muestras de actuación permanente, tanto con los de ahora como los de antes”, sostuvo.



Pese a ello insistió en que lo primordial es recuperar el dinero, ya que la retención de ese dinero derivó en que no se pudiera realizar infraestructura para los derechohabientes, adquisiciones de medicinas y otros problemas.



“Siempre nos manifestaremos porque la Ley se cumpla y si alguien violenta la Ley debe de ser sancionado”, añadió.



Cuestionado sobre la etapa de Renato Alarcón Guevara como delegado del ISSSTE en Veracruz, quien refirió que a finales de 2016 la deuda de las cuotas retenidas ascendía apenas a 2 mil millones de pesos el Delegado dijo que no confiaría en su dicho.



“Mejor que sea la Función Pública y los órganos internos de control quienes digan cómo estuvo el asunto; no tengo datos al respecto, mejor que sea la Función Pública y los órganos internos de control los que digan como estuvo el asunto”, declaró el Súperdelegado.