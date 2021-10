Deuda por bursatilización “estrangula” a Ayuntamientos; ha crecido casi 180 mdp desde 2008

La deuda que en el año 2008 adquirieron 199 Ayuntamientos de Veracruz por la bursatilización del impuesto sobre tenencia vehicular, alentados por la administración estatal de Fidel Herrera Beltrán, se ha convertido en un compromiso impagable e insostenible que mantiene estrangulados a los Municipios.A 12 años de la colocación en la Bolsa Mexicana de Valores, que en su momento se definió como un mecanismo financiero novedoso y exitoso, lejos de disminuir, se ha incrementado en 179 millones 832 mil 604 con relación al monto total colocado.De acuerdo con el informe del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) relativo a la Cuenta Pública 2020, el 16 de diciembre del 2008 un total de 199 Ayuntamientos colocaron en la BMV mil 207 millones 999 mil 591 pesos a un plazo de 332 meses.Al cierre del 31 de diciembre de 2020 ya han transcurrido 144 meses (12 años) y la deuda ahora es de mil 387 millones 832 mil 195.62 pesos.El ente fiscalizador señaló que la colocación se dio en dos emisiones, una en pesos mexicanos con la clave de pizarra VRZCB 08 y la segunda en UDIS clave VRZCB 08U.Señaló que este factor cambia constantemente, por lo que afecta directamente a la colocación VRZCB 08U al hacer la conversión en pesos para fines financieros y contables, por ello su incremento.Con ese esquema de financiamiento bursátil, los Municipios recibieron recursos “frescos” para la realización oportuna de inversiones públicas productivas y/o pago de deuda debidamente documentada, consolidada e inscrita en el registro de deuda pública correspondiente.En su momento se les advirtió que, de no utilizar estos esquemas financieros, había obras y acciones que quizá no podrían ver realizadas los habitantes de muchos Municipios, pues la mayor parte de su presupuesto ya está comprometido.Además, se justificó que derivado de un proceso histórico de diálogo y consenso entre los gobiernos municipales del Estado, se estableció el compromiso de impulsar un modelo de desarrollo sostenible y sustentable que incentive la inversión pública productiva en beneficio del desarrollo económico municipal.Cabe recordar que el año pasado, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), intentó reestructurar esa deuda, sin embargo, se requería de la aprobación de los 199 Ayuntamientos, de los cuales, cerca de 100 habían accedido.Pero al no contar con la totalidad de los 199 Ayuntamientos, se dio marcha atrás.