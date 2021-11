Deuda pública de Xalapa fue heredada de la bursatilización fidelista: Alcalde

El presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, negó que la deuda pública por 99 millones de pesos que heredaría el Gobierno de Ricardo Ahued Bardahuil la haya generado su administración, sino que se trata de un pasivo que proviene del sexenio de Fidel Herrera Beltrán.En entrevista, explicó que desde hace cuatro gestiones municipales se arrastra este adeudo, que derivó de la bursatilización hecha durante el Exgobernador priista."La deuda que tiene el Ayuntamiento de Xalapa es una deuda que viene de hace cuatro administraciones municipales, no es una deuda que haya contratado nuestra administración. No contratamos. La deuda que actualmente registra el Ayuntamiento viene de la época de Fidel Herrera Beltrán. Hizo una bursatilización y desafortunadamente dejó endeudados a muchos Ayuntamientos", explicó.Rodríguez Herrero calificó el sexenio del Exgobernador como una época "muy opaca y de mucha corrupción", por lo que insistió que ese pasivo es una "herencia de ese gobierno priista".Además, comentó que la deuda pública del municipio de Xalapa también se debe a una obra que se contrató entre el 2004 y 2006, para la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS)."Desafortunadamente, en el 2009 dejaron de pagarla y eso hizo que se incrementara, de modo que nosotros no contratamos deuda, estamos atendiendo cosas que precisamente se generaron en la época del PRI", aseguró.Al añadir que son "deudas muy mal negociadas", el munícipe capitalino expuso que gracias a la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, se logró que se bajara la tasa de interés de dicha deuda del organismo paramunicipal."Lo cual representa un ahorro anual de 6 millones de pesos. Toca a la siguiente administración lograr que se haga una restructuración de la deuda para que disminuya todavía más ese pasivo", refirió finalmente.