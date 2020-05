Día de la Madre disparó contagios de COVID-19 en Poza Rica, según alcalde

El alcalde de Poza Rica, Francisco Javier Velázquez Vallejo, anunció sanciones

administrativas para quienes incumplan medidas preventivas en la lucha contra la propagación de coronavirus.



Hace 3 semanas el Ayuntamiento de Poza Rica determinó medidas como el uso obligado de cubrebocas a todos los ciudadanos y que prestadores de servicio en el transporte público de taxi sólo permitan a tres pasajeros, sin embargo, no todas las acataron.



En el último reporte de la Secretaria de Salud de Veracruz, el titular Roberto Ramos Alor dio a conocer que de la zona norte de Veracruz, Poza Rica registra 266 casos confirmados, 59 casos sospechosos y 45 defunciones, por ello alertó a habitantes de municipios aledaños para no visitar esta ciudad, ante el alto índice de riesgos de contagio.



El alcalde de Poza Rica, Francisco Javier Velázquez Vallejo, emitió un mensaje, vía redes sociales, para anunciar que al incrementar el número de casos confirmados la ciudadanía debe cumplir con las medidas preventivas y restrictivas que se han implementado por decisión del Cabildo.



Por ello se tomó la necesidad de implementar sanciones administrativas contra los ciudadanos que en esta ciudad que incumplan con las determinaciones, las cuales se dieron a conocer desde el pasado 6 de mayo y fueron publicadas en la gaceta oficial del estado.



Reconoció que Poza Rica supera la tasa media nacional, de apenas 46 casos, cuando son 266 que se registran en su municipio, por ello respaldó el mensaje del secretario de Salud de Veracruz para que no se visite esta ciudad ante el riesgo inminente, ya que además se encuentran las estadísticas en el semáforo de salud nacional.



Dejó en claro que estas cifras provocarán que en Poza Rica no se aplique la reanudación de actividades productivas, académicas y sociales en la fecha estimada del 1 de junio, por tanto no se podrá regresar a la nueva normalidad.



“No nos engañemos, no podemos regresar a la nueva normalidad, mientras estemos en el color rojo del semáforo”, expresó el edil.



Recalcó que en su gobierno se ha insistido a la ciudadanía en atender la cuarentena en casa, que los resultados que reporta Poza Rica son derivadas de las celebraciones del Día del Niño y Día de la Madre, pese a que se tomó como medida el cierre de calles del centro de la ciudad.



También gradeció la colaboración del comercio informal de evitar vender en las calles.



“Pero estas medidas no son suficientes, si la gente que sale no se pone a pensar que si sale no es un asunto esencial, lo mejor es quedarse en casa, principalmente los adultos mayores, mujeres embarazadas y niños”.



Se comprende que los ciudadanos tienen necesidades primordiales como abastecimiento de víveres, pero deben considerar que sea una sola persona por familia y pide que los ciudadanos respeten las medidas que como autoridades han determinado y destacó que los directores municipales de su gobierno se han dedicado a regalar cubrebocas, a la instalación de módulos sanitarios y de informar a la población sobre las acciones sanitarias.



“Todos los esfuerzos son inútiles si la gente no entiende que tiene evitar la aglomeración”.