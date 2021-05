Día de la Madres no fue como esperaban comercios de Veracruz-Boca del Río

Aunque el Día de las Madres dejó una derrama económica de alrededor de 36 millones de pesos, en la zona de Veracruz y Boca del Río no se alcanzó la expectativa proyectada por el sector comercial.



Los últimos meses, la actividad comercial se ha recuperado y negocios que habían cerrado a consecuencia del confinamiento han reabierto, no obstante, el crecimiento no ha sido al ritmo previsto, explicó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), José Antonio Mendoza.



"Sí ha habido un repunte económico, sobre todo con el regreso de algunos empresarios, algunos comerciantes que ya habían cerrado y que decidieron retomar las actividades comerciales por estas fechas importantes y sí se ha tenido un repunte, no como quisiéramos. Teníamos estimada la derrama económica de aproximadamente 40 millones de pesos pero no llegamos, aproximadamente son 36 millones lo que nos están reportando", dijo.



Precisó que los comercios de ropa, zapatos y línea blanca fueron los más beneficiados, además de los restaurantes, sin embargo, a pesar de que las plazas comerciales lucen llenas, no todos salen a comprar.



El representante del comercio formal consideró que hay intención de compra pero no recursos económicos.



"No se llegó a la expectativa, tenemos cubierto un 80 por ciento aproximadamente de lo estimado, si hubo en restaurantes, en comercio de regalos, ropa, zapatos, línea blanca pero no lo suficiente circulante, a pesar de la intención porque ves las plazas comerciales llenas pero la gente no trae dinero, no se ve en realidad", concluyó.