Día de Muertos supera cualquier tradición extranjera: Gobernador

Este sábado en la explanada del Palacio de Gobierno, el gobernador Cuitláhuac García acompañado de autoridades estatales y municipales, inauguró la muestra del altar "Tutunakú" y afirmó que está tradición mexicana supera cualquier otra tradición extranjera."Gracias a todo el equipo de la oficina de gobierno que apoyo para hacer este altar, una de las costumbres del Totonacapan, queremos invitar a los jóvenes a que la tradición mexicana es todavía más rica que otras tradiciones que nos pretender acercar como lo es en esta época, el Halloween", señaló el mandatario.Mencionó que la celebración del Día de Muertos es una tradición viva, vistosa y lleva un adicional de momentos de alegría porque se recibe a los fieles difuntos en las casas. También que es más alegre, y gustosa ya que se guarda un respeto por los difuntos."Es por nuestra gente que partió, que todavía dejó mucho entre nosotros, y sí alguien quisiera hacer un disfraz también tenemos los más ricos y vistosos del mundo, como la Huasteca, el Xantolo, ahí también tenemos la oportunidad de portar un disfraz autóctono, nuestro, muy veracruzano, y muy mexicano como es también vestir de catrín y catrina", expresó el gobernador.Con la inauguración Cuitláhuac García, inició el rito de la festividad de todos santos. El altar se decoró con alimentos prehispánicos de los pueblos originarios de Veracruz.El altar Tutunakú representa la celebración del ninín, que etimológicamente se divide en NI que significa no, y NÍN muerto, en la interpretación totonaca los fieles difuntos no están muertos, por lo tanto, ninín significa que los fieles difuntos viven."Se intentó hacer lo más apegado a esa costumbre, este altar está en el aire, es una mezcla de varias culturas, el hilo conductor de esta costumbre es la de nuestros pueblos originarios de Totonacapan, sin embargo, en el rito también existe una mezcla religiosa(...) hoy luce majestuoso", dijo.Los insumos colocados en el altar o puchaw representan un mensaje de vida, el incienso la purificación de las almas que nos visitan, la vela representa la luz, el agua es la vida, este altar va colgado a una cierta altura, ya que de acuerdo a la tradición ancestral los muertos que nos visitan no pisan el suelo, por ello todo debe ir arriba del puchaw o colgado dentro del área del altar, por ejemplo, las naranjas, pan de muerto, plátanos, etc.Cuitláhuac García invitó a recorrer los distintos altares que se instaron en los bajos del Palacio de Gobierno, exposiciones en las que participan diferentes dependencias del Estado. Asimismo, al desfile de Catrinas que se realizará por la noche."También vamos a tener el altar más grande del mundo con 1300 m² de muestra, más de una tonelada de flores y estará en el Velódromo de esta ciudad, se inaugurará mañana 30 de octubre a las 7:00 pm, ahí vamos a distinguir las diferentes costumbres de Todos Santos que tienen en varios de los pueblos indígenas de nuestro hermoso Veracruz", finalizó el mandatario.