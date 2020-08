Diabetes y obesidad: asesinos despiadados

"Eres lo que comes. Entonces no seas rápido, barato, fácil o artificial"

La comida endulzada entra a la boca donde la saliva (enzimas) comienza a diluir los cristales de azúcar, fragmentándolos. El estómago e intestino delgado, rompen las moléculas de azúcar en GLUCOSA y fructuosa. La GLUCOSA se incorpora al flujo sanguíneo y directamente al hígado que la libera o absorbe dependiendo de la cantidad presente en la sangre. El hígado (tanque de reserva) la almacena (Glucógeno) hasta que el organismo la requiere. Si no se utiliza, esa Glucosa se convierte en GRASA, ocasionando sobrepeso, obesidad e hígado graso.

La cantidad de Glucosa libre en la sangre es regulada por medio de la INSULINA y el Glucagón, que son hormonas producidas en el páncreas; la primera la disminuye y la segunda la incrementa. Si estas funciones ocurren irregularmente, entonces el equilibrio en el organismo se altera.

Conforme se agota la reserva de glucosa, las sensaciones de hambre y cansancio van apareciendo, avisando que es el momento de comer y el ciclo metabólico vuelve a empezar.

Los mexicanos son quienes más refrescos consume en el mundo y por ende de azúcar. Esto de por sí no es bueno, lo peor es que esas bebidas ni siquiera utilizan azúcar sino jarabe de maíz de alta fructosa, que es mucho más dañino que el azúcar refinada (Xaviera Cabada)[1] dado que provoca trastornos. Para entender lo anterior, abajo se enlistan los pasos (sintetizados) del proceso metabólico del azúcar “normal”, formada por una molécula de glucosa y otra de fructuosa.Los carbohidratos son necesarios para la vida, lo malo es ingerirlos en exceso. El azúcar refinada es un carbohidrato del cual el organismo obtienea partir de la GLUCOSAPara obtener estea partir del azúcarel cuerpo realiza el siguiente proceso.En este punto, el organismo pone a prueba nuestra voluntad: elegir alimentos nutritivos o muy. La segunda opción, tarde o temprano, afectará negativamente el páncreas, hígado y riñones, principalmente. Obviamente el deterioro se iniciará en las células y concluirá con su muerte.Todos los días nuestro organismo se deshace de miles de células mediante la expulsión de desechos (piel, cabello, etcétera) o engullidas por los macrófagos; las remplaza por nuevas después de terminar su vida útil y reproducirse (glóbulos rojos, 120 días; páncreas, 365 d; piel, 10-30 d; alveolos, 8 d; hígado, 180-365 d). No se alarme por esto, véalo como una oportunidad para mejorar los cuidados de su cuerpo. A este tipo de muerte se le llama; es ordenada, natural y programada. En cambio, la conocida comoes desordenada y genera respuesta inmunológica de inflamación. Esta es causada por sustancias tóxicas, lesiones físicas, hipoxia, agresión masiva (radicación, quimio).En el páncreas están lasfabricanrespectivamente. Son hormonas; la primera interviene cuando hay GLUCOSA de más (Hiperglucemia) en la sangre y la segunda si falta (Hipoglucemia).Como cualquier organismo o máquina, dichas células tienen límites de trabajo, transgrediéndolos se acorta su vida útil y eventualmente morirán. Durante el metabolismo del azúcar, una vez separada lael páncreas activa lasproduciendo la insulina necesaria para mantener el nivel normal en la sangre. Si estas son sometidas a esfuerzos constantes y crecientes, consumiendo demasiada azúcar, les sucederá lo mismo que a un auto cuando se corre al máximo de su velocidad y suministrándole malos combustibles. Seguramente no durará mucho; pero antes de quedar inservible, algunos componentes funcionarán mal o “reventarán”. Análogamente, la función de la célula será afectada hasta volverla “inútil” aproximándola a su muerte. Mediante la Apoptosis se “eliminan” (desintoxicación) dichas célula activándose un mecanismo de. Por supuesto, en caso de no darse la curación o producirse la muerte, su desarrollo será anormal y puede originar enfermedades degenerativas (diabetes, obesidad, Parkinson, hipertensión, Alzheimer, cáncer, leucemias, etcétera).mexicanos ingieren azúcar sobrepasando el máximo recomendado por la OMS (25 gramos), debido al consumo de refrescos y comida chatarra. Recuerde que un refresco de 600 mililitros puede contener hasta 15 cucharadas (325 gr.) de edulcorantes como sacarina sucralosa que son de 200 a 600 veces ¡Y además, sus propiedades son peores: ingresana la sangre y, obligando a las células Beta (Páncreas) a trabajar ¡EN EXCESO! intentando evitar la (Hiperglucemia). El problema es que con tanta azúcar reaccionan tan masiva yque sacan del flujo sanguíneo más azúcar de la que había antes de la detección, provocando la. La reacción del cuerpo en este punto, es demandar comida, pero si le damos ¡entonces pervertimos el ciclo hasta que el páncreas, agotado, deja de producir INSULINA. En términos médicos se ha creado una “” iniciándose un progresivo deterioro celular. A partir de aquí, el azúcar libre daña los vasos sanguíneos, comenzando por los más sensibles (ojos, nervios, corazón). Ese desperfecto es responsable de laLos estragos ocasionados por el consumo irracional de bebidas y comida chatarra son realmente dramáticos. Tal irracionalidad, causante de las pandemias defue criminalmente fomentada por las autoridades educativas al convertir los centros escolares en mercados de comida chatarra, imitando a Peña Nieto[2]. Es cierto, ningún gobierno debe imponer un determinado consumo a nadie; no obstante, mientras existan los abusos del mercado, tiene la obligación constitucional de garantizar el derecho humano a una salud digna y evitar la hecatombe sanitaria que losde diabéticos (), hipertensos() y obesos () representan para la Nación.El nuevo gobierno está implementando medidas para atender este grave problema; por ejemplo, etiquetar clara y objetivamente la comida chatarra. La reacción empresarial ha sido oponerse a cualquier control que afecte sus ganancias. Son ellos quienes están detrás de los ataques contra Hugo López-Gatell[3] por haber declarado que "Existen muchas recomendaciones para bien alimentarse. Todas sugieren comer más frutas, verduras, carnes blancas y disminuir la harina, azúcar y sal refinadas; o sustituirlas por harina integral,y sal de mar, respectivamente. Entre menos productos procesados se coman, mejor.¡Ah!, dos cosas más:ésta reduce la necesidad de insulina porque desintoxica al cuerpo, con 10 mil pasos o media hora de caminata bastan. Y sobre todo beba agua simple y bebidas preparadas con frutas frescas de temporada.¡BUEN PROVECHO!