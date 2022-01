Diabéticos e hipertensos, “mejor no vengan” al Cofre de Perote

El director de Protección Civil de Perote, Ernesto Bello, informó que, desde temprana hora, turistas arribaron al Cofre de Perote para admirar la nevada registrada el día de ayer.Entrevistado, dijo que hasta este mediodía se registraban alrededor de 200 personas que subieron a la Peña este martes.Indicó que hay un operativo de resguardo para los visitantes, además de que recalcó que el acceso al Parque Nacional fue de las 8:00 horas y permanecerá hasta las 15:00 horas.Asimismo, recomendó que quienes acudan lleven ropa abrigadora, no acudan con bebés y que aquellas personas que tengan diabetes o hipertensión eviten ir.“Que vengan abrigados, arriba hace mucho, mucho frío, estamos bajando constantemente de la caseta y antes de llegar a la Peña y hace mucho frío. No traigan bebés y quienes tienen diabetes o son hipertensos, mejor no vengan. Esas son las recomendaciones a las personas que nos vienen a visitar”, detalló.