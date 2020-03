Diabéticos y personas con VIH-Sida, los más vulnerables por coronavirus

El coronavirus-COVID 19 puede afectar a cualquier persona, sin embargo, los sectores de mayor riesgo son quienes padecen diabetes, así como el VIH-Sida, por la afectación de su sistema inmunológico, explicó el médico epidemiólogo Jonathan Pérez Hernández.



“Se ha descubierto que hay un rango de personas más expuestas, casi siempre varones y la edad entre los 25 a los 45 años de edad. De 100 que se enferman, 80 evolucionan, algunos hasta asintomáticos”, dijo.



Expuso que este 80 por ciento de los posibles casos no enfrentarán problemas; de los niños, apenas el 2 por ciento podrían cursar a asintomáticos, los mayores tienen una manifestación que se elimina muchas veces, no obstante, los del grupo de mayor riesgo, el 20 por ciento que queda, son personas que van a manifestar un síntoma grave.



De igual modo, dijo que el 5 por ciento son aquellos que tienen diabetes, algún tratamiento inmunosupresivo, que tienen el VIH o gente que no tiene una defensa muy propia, “son los que llevan el riesgo que pueden hasta fallecer”, apuntó y aclaró que el resto, 80 por ciento no enfrentará problemas.



El especialista reconoció que el coronavirus es una pandemia mundial que afecta a varios países, por lo que se deben reforzar las medidas preventivas pues al momento no existe una vacuna para combatirlo.



“No hay cura, las vacunas están evolucionando, hay modelos que se han hecho de estos virus para poder hacer vacunas; las mejores medidas preventivas son las que han generado efectos, incluso comenzó a declinar el número de casos, esto quiere decir que tenemos que prevenir”, apuntó.



Y es que de acuerdo a la información el virus que genera el COVID-19 o Coronavirus, en el medio ambiente tiene un tiempo de vida de 24 horas, asimismo, hay lugares donde el medio ambiente por sus características lo destruye.



Aclaró además que el uso del “cubre boca” no evita el contagio de una persona sana que lo porta, sino que se utiliza para que quienes tienen el padecimiento eviten su trasmisión, por lo que reiteró que es importante reforzar las medidas de higiene, así como lavar constantemente las manos y evitar saludo de mano y beso, además de tocarse la cara.



“Deben lavarse las manos constantemente con jabón de cualquier tipo o el gel, el alcohol al gel es excelente para el manejo y desinfección frecuente, ahora como tocamos dinero, el celular, las puertas, saludamos a muchas personas, no hay que andarse tocando la cara frecuentemente porque la supervivencia del virus puede llegar a tejidos que puede ingresar y causar el efecto”, detalló.



Finalmente, explicó que los síntomas del coronavirus se manifiestan con fiebre alta, dolor en la garganta, tos y no hay secreción ya que no es bacterial, ni viral, por lo que, de presentarlos, hay que acudir al médico para además hacer un estudio para determinar si no tuvo contacto con alguien que llegó del extranjero con riesgo de contagio.