Dialogará ayuntamiento de Texhuacan con CFE por alto cobro de 635 mil pesos

Ante los altos cobros que está recibiendo el ayuntamiento de Texhuacan por su sistema de bombeo, la alcaldesa María Regina Calixto Tello se reunirá en unos días con representantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).La presidenta municipal señaló que al ayuntamiento le llegó un oficio de esa empresa en donde le hacen un requerimiento de pago por 635 mil pesos, suma que es muy alta y que les mermaría el recurso para atender otras necesidades de la población.Indicó que esa cantidad corresponde a una estimación, ya que el sistema de bombeo no contaba con un medidor, el cual fue instalado recientemente.Señaló que se espera que el personal de la CFE haga su primera lectura y así ver cuál es el consumo.Reconoció que hay preocupación de que pueda seguir siendo una suma alta, pues el ayuntamiento no cuenta con muchos recursos, por lo que si ese es el caso verán qué medidas tomar.Comentó que, aunque el municipio cuenta con manantiales el agua no llega a las partes altas, de ahí que se utilice el sistema de bombeo.Agregó que recientemente adquirieron una pipa, la cual les será de utilidad para surtir de agua a las escuelas y algunas familias que no cuentan con el vital líquido.