Diálogo con famosos sobre Tren Maya sería en Palacio Nacional, no en Quintana Roo

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó acudir al Tramo 5 del Tren Maya para explicar a ambientalistas y famosos que la obra no afecta al medio ambiente, en cambio, reiteró su ofrecimiento de hablar con ellos en Palacio Nacional.“Yo voy a nombrar un representante, mejor que me representen los campesinos del ejido Jacinto Pat, les voy a mandar una carta a ellos para ver si quieren representarme y atiendan a los ambientalistas reales y falsos”.Explicó que su negativa de ir a Quintana Roo se debe a que, a su juicio, los famosos tienen un propósito "politiquero" y no va a seguirles el juego.El Presidente López Obrador dijo que tiene que cuidar la investidura presidencial porque debe defender el proyecto de transformación y no se puede exponer, “porque están muy enojados e inventando cosas”.“Si vienen aquí y los famosos que salieron, aquí los atendemos, yo hablo con ellos, imagínense atender a todos los del CIDE, a todo el grupo de Aguilar Camín, o de Krauze, ¿cuándo los voy a convencer? Entonces no, si son estos que salieron, fueron como 20, a esos 20, aquí yo les platico. Cuando ellos quieran pueden venir”.El miércoles, en su conferencia de prensa, el Presidente López Obrador invitó a ambientalistas y famosos que se oponen al Tren Maya para aclararles sus dudas sobre el impacto ambiental de dicha obra.