Diapasón Ensamble, este domingo en concierto, en el Museo de Antropología

Este domingo 25 se presenta el grupo Diapasón Ensamble, concierto presencial que tendrá lugar en el auditorio del Museo de Antropología de Xalapa, en punto de las 13:00 horas.



Este grupo artístico universitario está conformado por Raúl Monge, Omar Aguilar y Rodrigo Vidal, agrupación interprete del folklore veracruzano con arpa, con la firme intención de recrear e interpretar con un estilo particular las tradiciones musicales de Veracruz, México y Latinoamérica con el instrumento eje del grupo: el arpa jarocha.



El programa que presentarán este domingo está conformado con los temas: El Vuelo del Cóndor, Que Será de Ti, Señor Amor, Noche de Luna en Xalapa, La Reina, El Gavilán, entre otros.



Recomendamos no perderse este retorno al escenario, este domingo será el concierto presencial del grupo Diapasón Ensamble en el Museo de Antropología de Xalapa, en punto de las 13:00 horas, recuerda que es un recinto seguro, que cuenta con estrictos protocolos de seguridad sanitaria y capacidad reducida para garantizar la seguridad de todos los asistentes.



Comparte la música y la alegría del Talento UV que Difusión Cultural trae para ti y no olvides continuar cerca de los grupos artísticos desde las páginas de Facebook, Twitter, YouTube y visita la plataforma DGDC MÚSICA en donde encontrarás más contenido.