Días para meditar en el Cristo sufriente

La Palabra de Dios ha venido incentivando nuestro propósito de cambio durante el tiempo cuaresmal. En vísperas de la Semana Santa no podemos distraernos porque se trata de un propósito santo y conveniente que debemos realizar en nuestra vida cristiana.Pero si alguien no ha recorrido como es debido este itinerario cuaresmal puede aprovechar las indicaciones que nos sigue dando la Palabra de Dios para estar en condiciones de celebrar dignamente la pascua del Señor.¿Qué se puede recomendar en la recta final de la cuaresma? Hemos tenido la bendición de estar más tiempo con Dios para hablar con Él. Nos hemos propuesto buscar más a Dios, abrir el corazón y exponerle tantas cosas que tenemos necesidad de compartir. Pero en esta recta final podemos practicar la oración mental, como la recomiendan los santos.Si ustedes ya se han manifestado ahora dejen que Dios se manifieste porque en la oración tiene uno que abrirse al diálogo con Dios, es decir, hay que dejar espacios para que nosotros no agotemos toda la plática, sino que le dejamos espacios a Dios, para que, así como uno se manifiesta, Él se pueda revelar y reconozcamos que quiere hablarnos al corazón.Para la oración mental puede uno tomar el crucifijo o meditar en un pasaje evangélico de la Pasión del Señor ya que en esta recta final del tiempo de cuaresma se trata de meditar en el Cristo sufriente y en las tensiones que enfrentó; meditar en todo este contexto de amenazas y ofensas que recibió el Señor. Para este propósito cómo hace bien contemplar al Señor en el crucifijo o profundizar en los pasajes evangélicos.Practiquen la oración mental, vean el crucifijo, contemplen el sufrimiento de Jesús, tengan presente lo que sufrió por nosotros y consideren especialmente cómo se desvela en este crucifijo el misterio de amor de parte de Dios.De esta forma podemos descubrir una lección que es oportuna en estos tiempos, a partir de la oración mental. ¿Cómo le hacía Jesús, rodeado de gente violenta, soberbia, rencorosa, para no perder la paz? Nosotros nos quejamos de que nos alcanza el estrés por el ritmo vertiginoso de vida al que nos somete esta sociedad. También estamos rodeados por gente pesimista, negativa, violenta, soberbia e inoportuna.Ambientes así terminan por estresarnos y enfermarnos; se llega a perder la paz y la esperanza porque esto es todo el día y todos los días. Terminamos estresados y cansados, y sin que nos demos cuenta somos arrastrados a esta misma dinámica en la que también nos vemos levantando la voz y hablando con soberbia y coraje.Viendo que nosotros somos presa de este ambiente descubrimos en el evangelio que Jesús no sucumbía y no quedaba atrapado en estos ambientes. Cada día se iba cerrando el cerco de la muerte, querían matarlo; intentaron echarle mano a Jesucristo como dice el evangelio.Jesús es constantemente amenazado y se da cuenta de las intenciones de sus acusadores. ¿Cómo le hace Jesucristo para no perder la paz, la alegría y la esperanza? Y aquí está el punto que nos conecta con la oración mental. Jesús conocía los secretos de Dios. La gente le decía: ya te conocemos -lo decían en un tono despectivo-, sabemos de dónde vienes. Eso es todo lo que sabían de Él.¿Qué hacía Jesús para no ser afectado por este ambiente de confrontación? Sabía sustraerse, tomar distancia de esos ambientes, escogía el mejor lugar que es estar en la presencia de Dios. Porque el que conoce los secretos de Dios, como Jesús, nunca va a perder la paz, aun en las circunstancias más adversas de la vida; el que conoce los secretos de Dios nunca va perder el encanto de la vida, aunque vea todos los días miseria y destrucción. Porque conocía los secretos de Dios, nunca perdió la esperanza y el sentido de su misión entre nosotros.Durante estos días que estaremos meditando en las tensiones que enfrentó Jesús practiquen la oración mental, dejen que Dios les hable, que se vaya dando a conocer en la medida que contemplamos al Cristo sufriente. La oración mental no es un ejercicio mental sino una contemplación afectiva, gustamos y vemos que Dios es bueno. “Estar con amorosa atención a Dios, escuchando y amando” (San Juan de la Cruz).Este ejercicio nos permitirá, al mismo tiempo, saber sustraernos de los ambientes que terminan por estresarnos, confrontarnos y enfermarnos. De esta forma, como Jesús, conoceremos los secretos de Dios para que no haya nada que nos quite la paz, por muy grave y delicado que sea.La oración es atender a Dios, escucharle, acompañarle, saber también que está el alma acompañada de Dios. Por eso se cita como un referente la definición de Santa Teresa de Ávila: “No es otra cosa oración mental a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama” (Vida 8, 5).