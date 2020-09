Dicen que hoy las mujeres tienen más voz “pero nos siguen matando”, reclaman feministas

Integrantes del Colectivo Feminista Cihuatlahtolli se unieron al posicionamiento de diversos colectivos y grupos, al asegurar que de los feminicidios, las desapariciones y las violencias se van a defender las mujeres, además exigieron no criminalizar a las féminas que protestan para exigir justicia.



A través de un comunicado, las diferentes organizaciones, colectivos y asociaciones, se dirigieron a las mujeres del mundo, a las que hoy no lo saben pero que mañana estarán juntas luchando, a las mujeres de la toma “Casa de Refugio Ni una menos”, "quienes son capaces de temblar de indignación cada vez que se comete una injusticia, cada vez que desaparece alguien, cada vez que aparece un cuerpo sin vida".



De igual forma, apuntaron que es mentira que haya más derechos para las mujeres, pues los asesinatos siguen a la orden del día. "Dicen que ahora las mujeres tienen más voz pero nos siguen asesinando, dicen que ahora ya se toma en cuenta a las mujeres, que hay más leyes que protegen a las mujeres, que hay hombres que hasta se dicen que son feministas pero nos siguen asesinando".



Añadieron que las desapariciones y asesinatos no cesan y cada día se cometen con más brutalidad, coraje, saña, odio.



Ante este panorama, dijeron que se van a defender, "mujeres que desde distintas formas y geografías luchamos, acordamos llevar la lucecita que nos dieron las Mujeres Zapatistas a otras geografías y luchas, apoyarnos, protegernos juntas, cuidarnos y luchar porque merecemos verdad y justicia, respondemos al llamado de las mujeres que frente a los feminicidios, desapariciones, torturas, violencias e invisibilización de sus luchas no les dejaron otro camino que interpelar a las instituciones que las despreciaban y que nunca cumplieron sus funciones tomando la decisión de constituir La Casa de Refugio Ni una Menos".



Asimismo, se puntualizó que desde las colectivas y organizaciones que son, saben que han sido las madres de asesinadas y desaparecidas quienes han puesto el cuerpo en las búsquedas, en muchas regiones han sido quienes con sus propias manos han encontrado a sus hijas, son la consciencia de esta sociedad.



"Un sector de ellas se declara feminista y se alía con jóvenes que optan por la acción directa porque aun con la organización, las protestas, las marchas y los desplegados, hasta ahora no han parado los feminicidios ni las desapariciones. ¿Quién tiene el derecho de cuestionar las formas? Cuando durante años las madres de desaparecidos, las madres rotas por el dolor de haber perdido a sus hijas recorrieron todos los caminos, hicieron antesala en todas las oficinas, sin que obtuvieran verdad y justicia".



"¿Con qué entrañas alguien puede aplaudir la represión del Estado a mujeres que con digna rabia deciden quemarlo todo porque les han arrebatado todo, la vida de sus hijos, el paradero de sus más queridos?".



Exigieron en el comunicado, la no criminalización de las féminas en protesta, ni discursiva ni penalmente; reprobaron la represión del Estado frente a las tomas de las comisiones estatales y citaron el ejemplo de Ecatepec, en el Estado de México.



"Pero poco antes, en Ciudad Juárez, compañeras que se manifestaban pacíficamente fueron aprehendidas y maltratadas, sus derechos humanos pisoteados. No vamos a tolerar ni una sola agresión, ni una sola omisión, ni una sola revictimización más".



"Respetamos y nos enorgullece la fuerza y la digna rabia de las madres y feministas en la toma del centro del país antes CNDH y reinvindicamos la constitución de "La Casa de Refugio ni una Menos" como un camino autogestivo de mujeres para mujeres, esperando que esta luz se multiplique y que podamos construir espacios sin Estado, sin capitalismo, sin patriarcado y sin amo".



Finalmente, enviaron un abrazo para todas las mujeres que luchan y resisten lo que llamaron el sistema de muerte y enviaron el mensaje a todas, diciéndoles que ninguna debe sentirse sola, ni vivir con miedo y que todas se defenderán.