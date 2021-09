Diego López, el imparable campeón paralímpico xalapeño

Con tres preseas y la enorme satisfacción del resultado logrado en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, el nadador xalapeño, Diego López Díaz, regresó a la Capital para un breve descanso, sin quitar de vista su objetivo de repetir el Premio Nacional del Deporte.



"Me gustaría buscar repetir el Premio Nacional del Deporte y ser el primer veracruzano en tener dos Premios. El reto de este año es hacer todo el trámite y buscar ser un contendiente fuerte", expresó en entrevista.



Orgulloso de sus tres medallas: una de oro, otra de plata y una más de bronce, y el reconocimiento recibido este viernes por parte del alcalde Hipólito Rodríguez Herrero; el atleta veracruzano dijo sentirse muy contento de formar parte del paralimpismo mundial y mexicano.



Y es que destacó que lograr estos resultados para Xalapa, lo hacen sentir muy orgulloso, y lo impulsan a prepararse desde ya para las competencias que se prevén para 2022 y las próximas paraolimpiadas de París 2024.



"La preparación obviamente está enfocada en París 2024. El próximo año tenemos el campeonato en Madeira, Portugal. Tengo un mes de descanso, ya me consumí una semana, pero perfilándome y enfocándome en lo que va a venir de la temporada", mencionó.



A dos días de regresar a suelo nacional, recordó que son sus segundos juegos, siendo Río 2016 los primeros en competir y en los que alcanzó un quinto lugar.



"La moneda cambió a favor, en Río de Janeiro obtuve la quinta plaza, y ahora en Tokio me voy con oro, plata y bronce, las tres", presumió López Díaz, quién aseguró que esto se debe a desde hace cuatro años ha tenido mejores posibilidades económicas por apoyos tanto del Gobierno del Estado como de la Federación.



"Se ha visto muchísimo el cambio, pues antes solamente me mantenían mis padres, pero ahora dependo de mí, y solamente de mí y es algo muy importante. Cada vez estamos demostrando que el deporte paralímpico está en mejor nivel, hemos mejorado el resultado de Londres 2012 y Río 2016 por cuatro medallas y la mayoría fueron oros", puntualizó.



El nadador xalapeño reiteró que el hecho de que la delegación mexicana haya quedado en el lugar 20 del medallero, habla del buen nivel que están teniendo a nivel mundial. "Es algo increíble, la hazaña que estamos haciendo este año, tanto el deporte convencional como el paralímpico".



Al afirmar que los atletas siempre dan el cien, pese a las circunstancias adversas que puedan experimentar; negó conocer un caso de algún homólogo que no haya tenido el apoyo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), por el contrario indicó que siempre ha recibido su beca deportiva.



"En toda la Pandemia no hemos dejado de percibir nuestras becas, que es lo más importante para el día a día. Vivimos una temporada muy difícil donde nunca habíamos vivido algo como esto, pero en lo personal nunca he dejado de recibir la beca. Tuvimos apoyos se viajes al extranjero de competencia y preparación previos a Juegos Paralímpicos", manifestó.



Además del reconocimiento físico, el triplemedallista señaló que en octubre, el Ayuntamiento de Xalapa le entregará un apoyo económico, esperando que sigan siendo más no sólo para él, sino para todos los atletas capitalinos convencionales y paralímpicos que ponen en alto a la ciudad, al Estado y al país.