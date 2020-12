DIF convoca a integrarse al Sistema de Protección Integral de menores en el Estado

Rebeca Quintanar Barceló, directora general del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, emitió la convocatoria para la selección de tres personas de la sociedad civil que habrán de incorporarse con cargo honorífico y para un periodo de tres años al Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz.



La convocatoria cierra el 4 de enero del 2021 y está dirigida a instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y al Consejo Consultivo del Sistema Estatal de Protección Integral, para postular especialistas en la promoción y defensa de los derechos humanos y con experiencia relacionada al trabajo con niñas, niños y adolescentes.



Los aspirantes deberán cumplir con los requisitos de ser personas físicas; tener más de 30 años y residencia permanente en el país; no haber sido condenados por la comisión de un delito doloso; experiencia mínima de 3 años comprobada en la defensa o promoción de los derechos humanos, preferentemente en derechos de las niñas, niños y adolescentes; y no desempeñar cargo público de Dirección en algún partido u organización política por lo menos un año antes de su postulación.



Además de tener estudios mínimos de nivel licenciatura en alguna de las siguientes áreas: Pedagogía, Educación, Gestión Cultural, Psicología, Etnología, Antropología Social, Derecho, Sociología, Comunicación, Derechos Humanos o, en su caso, áreas relacionadas directamente con los derechos de las niñas, niños y adolescentes y que están relacionados directamente con la defensa de los derechos de la niñez o adolescencia.



Las propuestas podrán presentarse de manera física o electrónica. En caso de que no se presentaran suficientes propuestas o que las presentadas no cumplan con los requisitos establecidos en el Reglamento y en la presente convocatoria, el Sistema DIF Estatal emitirá una nueva convocatoria hasta obtener a los aspirantes necesarios para presentar a las personas integrantes del Sistema Estatal de Protección Integral.



Cerrado el registro de aspirantes, señala la convocatoria, dentro de los 10 días hábiles siguientes la Dirección Jurídica y Consultiva del DIF Estatal verificará que cumplan con los requisitos señalados en la Ley, su Reglamento y la presente convocatoria, integrando un expediente personal.



Una vez concluidas la etapa de verificación y la elección de los tres representantes de la sociedad civil, se realizará en sesión extraordinaria, por mayoría de votos de los integrantes del Sistema Estatal de Protección Integral. Las tres personas seleccionadas serán notificadas en un plazo de 10 días hábiles.