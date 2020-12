DIF cuidará a niños que continúen con la tradición de “La Rama”, en Córdoba

El DIF municipal reforzará el operativo "Que se cansen jugando no trabajando" ya que es en esta temporada decembrina cuando llegan más niños de zonas serranas a cantar la tradicional rama o el viejito al centro histórico de la ciudad.



El presidente del organismo asistencial, Isaac Luz López, recomendó a los padres a qué acompañen a sus hijos pues no pueden andar solos en las calles de la ciudad, de lo contrario podrían ser apercibidos.



"Los mismos niños que venden dulces, se ponen a cantar la rama o el viejito, esas tradiciones son usadas por las familias de niños para pedir dinero, pero no deben andar solos".



Reiteró que por eso van a reforzar los operativos de vigilancia sobre todo en las noches, que es cuando hay mayor presencia en los restaurantes de la ciudad.



Explicó que los niños andan solos en las calles y se exponen al riesgo de ser explotados ya sea laboralmente o sexualmente, por ello enfatizó que es necesario que mejor se queden en casa.