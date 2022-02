DIF de Orizaba alberga a personas en necesidad de techo por frentes fríos

Debido a las bajas temperaturas que han dejado los recientes frentes fríos en la ciudad, el DIF de Orizaba ha albergado a ciudadanos que no tienen en dónde pasar la noche, indicó el presidente de este organismo, Hugo Chahín Kuri.Indicó que actualmente tienen albergadas a cinco personas y cuando se recibe el reporte de ciudadanos o de Protección Civil de un caso así, acuden de inmediato las trabajadoras sociales para ver cómo pueden apoyar.Mencionó que si se trata de personas que están en condición de calle se les ofrece la ayuda por tiempo indefinido, para que puedan resguardarse de las bajas temperaturas.Comentó que al momento de brindar la ayuda no se ve si las personas son de este municipio o no, simplemente se les apoya.Agregó que es trabajo del DIF ayudar a los sectores más vulnerables y aunque ya se está en el periodo de veda electoral, los trabajos del organismo no se interrumpen, por lo que siguen ofreciendo consultas psicológicas, atención dental, asesorías jurídicas, entre otras.Chahín Kuri señaló que esos servicios se brindan también sin distinción de la procedencia de la persona, por lo que hay gente de otros municipios que llegan a este organismo y se les atiende.