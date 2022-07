DIF de Orizaba falló en prevenir nivel de riesgo de menor asesinado: Activista

Para la abogada e integrante de Marea Verde Altas Montañas, Luz María Reyes Huerta, el DIF de Orizaba no realizó una adecuada valoración del riesgo en el caso del menor asesinado ayer en Orizaba, el cual sólo tenía 12 años."Desgraciadamente lo que se percibe ahí fue que el DIF no realizó una adecuada valoración del riesgo en el que se encontraba el menor. Incluso tampoco detectó signos de violencia hacia la mamá del infante".De igual forma, sostuvo que falló el DIF porque no hizo la canalización de esta fémina al Instituto Municipal de la Mujer de Orizaba. "Y aun suponiendo sin conceder, que en seis días hubiera podido hacer los dictámenes de Trabajo Social, como psicológico, también debieron hacer visitas de inspección para saber cómo se encontraba el menor dada la situación en la que fue localizado".Estas situaciones, dijo, podrían dar pie a una responsabilidad tanto del procurador del menor como de la psicóloga y trabajadora social, pues –insistió– ellos antes de entregar a un menor deben valorar el riesgo en el que ellos pueden encontrarse."Además, visitarlo periódicamente a fin de detectar cuáles son las condiciones en que se encuentra el niño. Desgraciadamente, damos cuenta de la pérdida de la vida de un infante en las condiciones más indignantes y horribles que nos pudiéramos imaginar".Aunque ya el presunto responsable fue detenido, comentó que este crimen habla del nivel de seguridad en que estamos viviendo."Se dice que en Orizaba tenemos la mejor seguridad del Estado pero pues aquí estamos viendo una muestra palpable de que se comete un delito a plena luz del día y el responsable se da a la fuga tranquilamente. Sale del domicilio como si no hubiera hecho nada y se da a la fuga. Entonces pues ésta es la conducta de las autoridades", añadió.Añadió que se tendría que poner mayor énfasis en la atención que está proporcionando el DIF y agregó que en las pasadas administraciones, presididas por Juan Manuel Diez Francos, se iban a los extremos pues recogían niños a diestra y siniestra, a veces sin estar fundamentadas las razones por las cuales tenían a los menores en el albergue pero ahora el tema es muy relajado.