DIF Estatal ampliará cobertura de programa de atención a la salud

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) promoverá la atención en materia de salud de personas en condición de desamparo y en situación vulnerable, radicadas en el Estado de Veracruz, que no cuentan con seguridad social y que, aun siendo beneficiarias del Instituto de Salud para el Bienestar, sus necesidades de salud no han logrado ser cubiertas.



En circunstancias específicas, el Programa podrá estar abierto a atender a personas inscritas en algún sistema de seguridad social pero que estén desatendidas y que su salud se encuentre en riesgo.



Incluso, se dará atención a personas extranjeras en condición vulnerable, que acrediten su condición migratoria con documentación oficial y un lugar fijo de residencia dentro de la Entidad, que sean atendidos en hospitales públicos y que requieran de alguno de los apoyos considerados en el Programa.



Para que el Programa funcione de manera efectiva, Georgina Beatriz Victory Fernández, encargada del Despacho del DIF Estatal, emitió las Reglas de Operación del Programa de Atención a Población en Situación de Desamparo, que contribuirá a mejorar las condiciones de vida de personas en condiciones de desamparo mediante el otorgamiento de apoyos en materia de servicios de salud.



Entre los objetivos se contempla apoyar a las personas que requieran pagar tratamientos médicos, terapéuticos, psiquiátricos, de rehabilitación física prescritos o indicados por las instituciones de la Secretaría de Salud federal o estatal.



Así como a las personas atendidas en los Servicios de Salud de los Gobiernos Estatal o Federal, quienes requieran para su atención médica material de osteosíntesis, de curación, insumos médicos, medicamentos de línea general y especializada, entre otros.



Entre los apoyos destacan egresos hospitalarios, que será la aportación económica que se realizará de manera directa al proveedor de los servicios médicos y/o hospitalarios, cuyo monto estará sujeto al tipo de atención requerida por la persona beneficiaria para un fin determinado, únicamente tratándose de egresos hospitalarios generados en el momento de la solicitud.



Cuando la o el paciente solicite apoyo para liquidar una cuenta hospitalaria y tenga un adeudo vencido con las instituciones de la Secretaría de Salud federal o estatal que brindaron el servicio médico, el DIF podrá realizar una aportación económica, parcial o total, mediante transferencia interbancaria.



Así como apoyos para estudios especializados, tratamientos oncológicos, cirugías de alta especialidad, pacientes nefrópatas, adquisición de productos o insumos médicos y servicios funerarios.



Para acceder a los apoyos, las personas interesadas deberán presentar solicitud por escrito, dirigida a la titular de la Dirección General del DIF, en hojas no membretadas y escrito libre, en que señale nombre de la persona beneficiaria, domicilio, fecha, lugar de residencia, tipo de apoyo solicitado y motivo de la petición principalmente.



Las solicitudes deberán entregarse en la oficina de Apoyo de Gestión para Servicios Médico Asistenciales del Centro de Rehabilitación e Inclusión Social de Veracruz (CRISVER).