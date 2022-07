DIF Estatal recibió recursos que irán para personas con discapacidad

A través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Veracruz recibió una transferencia de recursos federales por 990 mil 500 pesos, para la ejecución del Programa de Atención a Personas con Discapacidad para el ejercicio fiscal 2022.Será el DIF Estatal, que preside Rebeca Quintanar Barceló, la instancia responsable de llevar a cabo el proyecto "Equipamiento de Unidades Básicas de Rehabilitación de Municipios de Alta y Muy Alta Marginación del Estado de Veracruz".El Convenio signado entre ambos organismos señala que los recursos que no hayan sido destinados a los fines autorizados o no se hayan devengado al 31 de diciembre de 2022, así como aquellos en que DIF Nacional o algún órgano de fiscalización detecten que los mismos permanecen ociosos, existen desviaciones o incumplimiento en su ejercicio, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, incluyendo rendimientos financieros e intereses que se hayan generado por "DIF Estatal".En el resumen del Convenio no se especifique en qué Municipios de Veracruz se trabajará, pero se establece que en esta nueva etapa el Estado no será gestor de oportunidades, sino garante de derechos, cuya diferencia entre una y otra es que las oportunidades son circunstancias azarosas y temporales, o concesiones discrecionales sujetas al término que se le presentan a un afortunado entre muchos y que pueden ser aprovechadas o no.En cambio, los derechos son inmanentes a la persona, irrenunciables, universales y de cumplimiento obligatorio.El Programa de Atención a Personas con Discapacidad busca asegurar la vigencia efectiva de los derechos de las personas con discapacidad y contribuir a su desarrollo integral, teniendo entre otras finalidades, su inclusión al mercado laboral y a la dinámica social, además de impulsar, con el apoyo de los medios de comunicación y la sociedad civil, estrategias que coadyuven a transformar la actual cultura excluyente y discriminatoria en una abierta a la tolerancia y la diversidad.