DIF invita a ciudadanos de Orizaba a donar equipo de cómputo en desuso

Debido a que hay niños que necesitan una computadora para el regreso a clases, pero sus padres son de escasos recursos, es que en Orizaba se ha iniciado por parte del DIF una campaña donde se invita a la población que tenga equipos de cómputo que no utilice, los done.



Al respecto la presidenta de este organismo, Marianna Díaz Abascal, indicó que se está haciendo acopio de computadoras y televisiones, para que niños o jóvenes del municipio tengan una oportunidad de cursar el nuevo ciclo escolar, que será virtual.



"Para algunos niños, el comienzo del ciclo escolar se ve difícil, porque no cuentan con dispositivos para participar de las clases y no hay recursos para ello, por lo que la idea es que quienes tengan este tipo de equipos los puedan facilitar y ellos reciban una oportunidad de tener clases".



La presidenta de DIF, dijo que esta convocatoria estará abierta para la población del municipio de Orizaba de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas en el edificio de esta dependencia. "Aquí vamos a poder recibir los equipos y con nuestros maestros de sistemas del Centro de Capacitación Laboral; revisaremos los equipos para que estén en condiciones de funcionar y responder a las necesidades de los alumnos".



En el caso de las computadoras, destacó que deben ser equipos básicos, que soporten aplicaciones como zoom, "Serán equipos limpios, en buen estado y útiles, para que los estudiantes logren su objetivo".



De las televisiones refirió que incluso pueden ser análogas, siempre y cuando tengan una antena o codificador para que puedan ocuparla.



Pidió a la población a ser solidarios y ayudar a que los niños y adolescentes de Orizaba tengan facilidades de acceso a sus estudios básicos.