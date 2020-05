DIF Municipal de Banderilla ya dejó de trabajar, critican ciudadanos

La presidenta del DIF Municipal de Banderilla, Edna Catalina Godoy Carvajal, se ausentó de sus labores desde el inicio de la pandemia y no hay quien atienda las incidencias derivadas del confinamiento por la cuarentena, sobre todo los temas de violencia familiar que van en aumento.



La semana pasada, un grupo de vecinos de la colonia Salvador Díaz Mirón reportó a la Policía Preventiva que una mujer, al parecer bajo el influjo de alguna sustancia tóxica, aterrorizó durante aproximadamente una hora a quienes transitaban por esa colonia.



A decir de los quejosos, la mujer golpeó e irrumpió violentamente sus casas, causó daños físicos tanto a ellos como a vehículos y puso en riesgo a los menores que asustados se asomaban desde sus casas.



“Los policías que estaban presentes y que fueron testigos de las agresiones, no sabían qué hacer, ni la retiraban del lugar, ni la canalizaron a alguna institución en donde fuera atendida”, expusieron.



De igual modo, criticaron que tal como se observa en un video que ya circula en redes sociales, el personal de la Policía Preventiva no está capacitado para dar atención a este tipo de situaciones, no conoce protocolos, no sabe cómo actuar y pone en riesgo la seguridad de la población.



Ante ello, los vecinos aseguraron que decidieron llamar al DIF Muncipal durante varias ocasiones, para ver si a través de la instancia de Atención a la Mujer podían hacer algo con la agresora, dado que también es una persona que necesita atención y ayuda. No obstante, no recibieron respuesta.



“Al llamar, nos contestaron que la presidenta del DIF Municipal, la señora Catalina Godoy Carvajal, no se presenta en las oficinas por la contingencia pero entonces no hay quien pueda atender estas situaciones que pasan durante el confinamiento de la cuarentena”.



Lamentaron que justo en estos momentos, en los que las mujeres sufren más actos de violencia en sus casas, la instancia encargada de apoyar a las familias vulnerables se ausente de sus labores para resguardar su propia integridad, olvidando el trabajo social y el apoyo que debe otorgar a las familias banderillenses.



“Muchas mujeres se quedaron sin trabajo y sus esposos tampoco tienen, eso genera peleas y desencuentros en las casas, los niños están expuestos y aquí nadie hace nada. A esta mujer no la conocemos y claramente tiene problemas familiares, si ella esta así, no queremos imaginar como están sus hijos”.



Al definir a Edna Godoy como insensible, pidieron a las autoridades estatales que se hagan cargo de este tema y ayuden a las familias que están sufriendo por violencia en esta cuarentena, “las autoridades deben intervenir y ayudarlos, si el DIF Municipal no puede, hacemos el llamado al Estado para que nos auxilie”, finalizaron.