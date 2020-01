DIF Municipales tratan de dañar imagen del Gobierno Estatal, señalan

Rechaza la directora del DIF Estatal, Verónica Aguilera Tapia, que se niegue apoyos a los DIF Municipal, como sucedió en el caso de Veracruz y Nanchital, donde las presidentas señalaron que no se les canaliza ayuda.



Afirmó que los programas se asignan para beneficio de la población, pero en el caso del DIF Municipal del puerto de Veracruz se detectó que se pretendían utilizar con fines personales, por lo cual se negó entregar el apoyo.



“Anda diciendo un DIF Municipal, de aquí del puerto de Veracruz, que no se le apoya y eso no es verdad; aquí a todos se les apoya. Lo que está sucediendo es que querían ocupar los programas del DIF Estatal para una situación personal y aquí los apoyos son para todos los ciudadanos, sin distingos políticos, sin condiciones, no nos importa por quien hayan votado”, señaló.



Agregó que la Presidenta del DIF de Nanchital también declaró que no han llegado los programas de asistencia social; sin embargo, Aguilera Tapia afirmó que las autoridades municipales no hacían las gestiones para así dejar mal al Gobierno Estatal.



Expuso que en dicho municipio del sur se pretendía dañar la imagen del organismo a nivel estatal, lo cual es “una tontería” –dijo- porque no se deben anteponer los intereses políticos.



Aguilera Tapia reconoció que en los primeros meses de la administración no hubo despliegue de ayuda porque apenas estaban arrancando, pero ya se ha normalizado la distribución de los apoyos y operan con normalidad, siempre y cuando se requiera la ayuda para la población.



“No están haciendo las gestiones ante el DIF Estatal para que la ciudadanía no sepa que el DIF Estatal está apoyando; es una tontería, hay que dejar de anteponer las cuestiones políticas. Nanchital es un municipio donde fue a grabar un video para decir que no hay apoyo y que en todas sus redes sociales apareciera para que vean que el DIF Estatal no hace nada, cuando no hay ninguna solicitud”, finalizó.