DIF Orizaba tiene a su resguardo nueve menores en el albergue “La Esperanza”

Durante este año, el DIF de Orizaba en coordinación con el Estatal ya dieron en adopción a un menor que estaba en el albergue "La Esperanza", dio a conocer el presidente de la dependencia, Hugo Chahín Kuri, quien indicó que en este momento hay nueve infantes en este lugar."En esta administración un menor ya se fue con una familia y está bien. Le damos seguimiento. Trabajamos de la mano con el DIF Estatal, para ver quiénes son los candidatos a la adopción. Una de mis prioridades es que los infantes estén contentos, cómodos".Añadió que en este momento hay nueve niños en el albergue municipal, las edades de éstos oscilan desde meses hasta 11 años."Van a la escuela, se les cuida, a los que llevan algún tratamiento médico se les da seguimiento. A finales de la anterior administración y principios de esta tuvimos el caso de un recién nacido y se quedará con nosotros el tiempo necesario, porque no hay familia que pueda tenerlo, su mamá no es apta para que esté con ella".Indicó que algunos niños son de reingreso, pues en algún momento se han integrado con su familia pero ésta no cumple con su cuidado. "El tiempo que un niño se puede quedar con nosotros es variable, es dependiendo de las particularidades de cada caso. Hay veces que no encontramos quien se haga responsable del menor, en algunos casos cuando los encontramos no se quieren hacer responsables de su familiar".