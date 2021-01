DIF Veracruz dará apoyos jurídicos y sociales a sector vulnerable

Con el objetivo de contribuir a restituir los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad y familias mediante apoyos jurídicos y sociales, Rebeca Quintanar Barceló, directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz (SEDIF Veracruz), emitió los lineamientos del programa presupuestario correspondiente al programa 268 C.D.C.K.E.085.S “por el derecho superior de nuestras niñas y niños”.



El programa no entregará apoyos económicos ni en especie, sólo brindará acciones de atención como servicios jurídicos, psicológicos, sociales, albergue y eventos de prevención relacionados con los derechos de niñas, niños y adolescentes.



El otorgamiento de servicios dependerá de la disponibilidad de los recursos con los que cuente el DIF Veracruz.



Los beneficiarios del programa serán niñas, niños, adolescentes vulnerados o restringidos en algún derecho; mujeres; personas adultas mayores; personas con discapacidad y personas mayores de 18 años en situación de vulnerabilidad; migrantes no acompañados; padres de familia; docentes; tutores; y cuidadores.



Entre los servicios que brindará el programa destacan el de propiciar la integración de menores de edad expósitos o en estado de abandono no sujetos a patria potestad y/o en albergues, a familias solicitantes de adopción y/o de familias de acogida que garanticen condiciones adecuadas para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.



Contribuir a la protección y restitución de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o familiares, privilegiando el interés superior de la niñez, que por cualquier circunstancia se encuentren en acogimiento residencial, mediante la autorización, registro, certificación y supervisión de los centros.



Brindar acogimiento residencial temporal a niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, otorgando durante su estancia una atención integral a fin de restituir los derechos que les fueron vulnerados.



