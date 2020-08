Diferencias y desacuerdos, en sesión de comisionados de IVAI

Los comisionados del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) evidenciaron en la mesa del Pleno sus diferencias y desacuerdos.



En la sesión del IVAI, el consejero José Alfredo Corona Lizárraga se manifestó en contra de uno de los proyectos de la presidenta Naldy Patricia Rodríguez Lagunes en el que ordenó a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) poner a disposición de un particular la información gratuita que solicitó.



Sin darse a conocer los detalles del expediente, el comisionado manifestó que sobre el particular se configuran las causales de sobreseimiento ya que el recurso se presentó de manera extemporánea al haberse entregado el último día del plazo, por lo que votó en contra.



Mientras que la comisionada María Magda Zayas Muñoz manifestó su desacuerdo con el estudio de fondo en ese mismo proyecto.



En respuesta, Rodríguez Lagunes afirmó que el sujeto obligado presentó una solicitud de prórroga, pero no cumplió con los requisitos de ley ya que no se integró el acta del Comité de Transparencia, por lo que su resolución está motivada y razonada.



Asimismo, Corona Lizárraga se pronunció en contra de uno de los proyectos de la comisionado María Magda Zayas Muñoz respecto a la confirmación de la respuesta del Poder Legislativo a una solicitud de información, toda vez que a su juicio se tuvieron que exponer los motivos y fundamentos para apartarse del criterio con el cual se resolvió y se adoptó un sentido diferente al del proyecto de cuenta.



Zayas Muñoz en su defensa expuso que existe una fracción específica de la Ley aplicable a los diputados la cual no obliga al Poder Legislativo a publicar soporte documental o estudios diversos para ocupar el cargo, por lo que no había obligación del congreso proporcionar la información solicitada.



Asimismo, Naldy Patricia Rodríguez cuestiono algunos de los proyectos de Zayas Muñoz al señalar que en el análisis de un recurso en contra del ayuntamiento de Emiliano Zapata, por no entregar información sobre la platilla del personal de confianza, no se entró a fondo del asunto para revisar la calidad de la información y garantizar que sea veraz confiable, oportuna y congruente.



Respecto a los proyectos de Corona Lizárraga, la comisionada presidenta Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, emitió un voto concurrente en 8 resoluciones presentadas, pues dijo disentir de las consideraciones expuestas.



Expuso que no se revisó la información remitida al recurrente con lo que se incumple con el criterio de congruencia y exhaustividad que ha establecido el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.